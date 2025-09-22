Regresa el Oktoberfest a Murcia: ubicación de la fiesta de la cerveza más famosa de Alemania Los asistentes podrán disfrutar también de la gastronomía típica de este país

Murcia vuelve a convertirse en la capital de la cerveza alemana. Lo hará de la mano del Oktoberfest, que aterriza de nuevo en la ciudad para ambientarla en un pequeño rincón bávaro. El evento más famoso de Múnich desplegará sus jarras y gastronomía más típica en un recinto de 1.500 metros cuadrados, donde acogerá mesas largas, actuaciones musicales en directo y una decoración inspirada en las carpas del festival original.

Los asistentes podrán degustar la cerveza oficial de la fiesta alemana, Paulaner, y su gastronomía tradicional, como salchichas y codillo al estilo de Bavaria y pretzels recién hechos. Las jarras disponibles son: Paulaner Münchner Hell, que se elabora en Múnich desde 1818 para Oktoberfest; Paulaner WeissBier, una variedad blanca de levadura número 1 en este país; Paulaner Salvator, que tiene un recorrido de más de 375 años; Heineken 0,0 %Alc y Cruzcampo sin gluten para quienes busquen un trago alternativo.

Ubicación y fecha

La cita se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Jardín Chino de Murcia, frente a la Cruz Roja. Uno de los grandes atractivos es el ambiente del recinto, con música tradicional y camareros con los trajes típicos de Baviera. La entrada es gratuita y no hay que reservar con antelación un billete de acceso. Además, habrá un DJ que se encargará de animar el evento cada día.

El espacio cuenta con 'food trucks' que ofrecen diferentes propuestas gastronómicas, entre ellas vegetarianas y sin gluten. Todo ello acompañado a su vez de un extenso programa de actividades para entretener al público y elevar aún más el nivel de esta popular fiesta, que vuelve a la capital de la Región dispuesta a contagiar a los asistentes del espíritu bávaro y brindar con jarras rebosantes de cerveza.

