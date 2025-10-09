La prima 'pobre' del atún

Pachi Larrosa Jueves, 9 de octubre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Con 'melva' designamos a un pez muy parecido al bonito de la familia de los 'Scombridae'. No debemos confundirla con el bonito ya que, aunque ... ambos son pescados azules, el bonito es mucho más grande. Ya en la mesa, la melva tiene un sabor más fuerte y una textura más tersa. Este pez nos viene acompañando en la Región desde la Prehistoria. Ahí están para testificarlo los yacimientos arqueológicos que se distribuyen de Cabo de Palos a Mazarrón vinculados a una actividad que, si bien la introdujeron los fenicios, fueron los romanos los que la elevaron a categoría industrial: los salazones. La melva fue uno de esos pescados tratado profusamente con estas técnicas en factorías ubicadas en Mazarrón y la isla de Escombreras -recordemos: 'Scombridae'. La melva es el segundo pescado en capturas de la Región de Murcia, capturas que, en su mayoría, van destinadas a la industria conservera. Esta conserva se puede tomar sola o formar parte de exquisitas preparaciones: tostas y pinchos, ensaladas, platos fríos.... Combina a la perfección con patatas cocidas, aliñadas con pistos y con pimientos rojos asados. También podemos elaborar ricas ensaladillas y por qué no, liarnos la manta a la cabeza y marcarnos una exquisita coca o una empanada o empanadillas, un pastel de patata y melva, o una jugosas tortilla. Con un par de latas de melva y un bote de garbanzos cocidos nos haremos un plato 'nivel chef': un hummus que será la base de los platos sobre la que irá nuestro pescado.

Pero vamos con la melva fresca, un pescado muy apreciado pero poco presente en el mercado precisamente por su uso masivo en la conserva. Se puede preparar de muchas maneras: cortada en rodajas gruesas si queremos hacerla encebollada, en tacos grandes si la queremos guisada o hacer un marmitako con unas buenas patatas o sacarle los lomos que, fritos con unos ajos tiernos o unas verduras salteadas, estarán deliciosos. Está sabrosa a la plancha, acompañada de pistos o salsas de tomate o pimientos de piquillo, o ligeramente enharinada y frita. Podemos estofarla, hacerla al horno con unas patatas panadera. Por supuesto podemos tratar su carne como la del atún, ponernos modernos y elaborar con ella un delicioso tartar o un ceviche, e, incluso, ir de 'japos' y preparar un sashimi de melva. Melva con verduras asadas Ingredientes: 2 melvas. 2 cebollas tiernas medianas.8 tomates pera. 1 pimiento rojo. 1 pimiento verde. Aceite de oliva virgen extra. Sal. Pimienta blanca. Tomillo. Romero. Salsa Teriyaki (opcional). Harina. Sacamos los lomos del pescado (o lo pedimos en la pescadería). Verán que cada lomo tiene a lo largo y en medio una fina tira de espinas. Cortaremos en dos cada lomo y retiraremos esa fila de espinas. Y cada uno de ellos lo cortaremos por la mitad transversalmente. Resumiendo, de cada melva sacaremos ocho escalopes. Asamos en una bandeja las cebollas cortadas por la mitad, los tomates, cortados en dos longitudinalmente y con la piel hacia abajo y los dos pimientos cortados en tiras anchas, con la piel hacia arriba. Salpimentamos, añadimos ramitas de romero y tomillo y regamos con aceite. Al horno a 180 grados de 45 a 40 minutos. Reservamos ocho medios tomates y las cebollas. El resto, lo troceamos y le damos un salteado en una sartén con un chorrito de salsa Teriyaki. Enharinamos ligeramente la melva y la freímos en una sartén un minuto por cada lado. Cuidado con pasarse. Partimos por la mitad cada media cebolla. Servimos un montoncito del salteado, encima tres o cuatro trozos de pescado y distribuimos por el plato dos medios tomates pelados y un par de trozos de cebolla asada. Un hilillo de aceite por encima y una ramita de perejil.

