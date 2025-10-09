La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GARUM | El Almirez

La prima 'pobre' del atún

La melva, destinada principalmente a la conserva, es el segundo pescado en capturas en la Región

Pachi Larrosa

Pachi Larrosa

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:49

Comenta

Con 'melva' designamos a un pez muy parecido al bonito de la familia de los 'Scombridae'. No debemos confundirla con el bonito ya que, aunque ... ambos son pescados azules, el bonito es mucho más grande. Ya en la mesa, la melva tiene un sabor más fuerte y una textura más tersa. Este pez nos viene acompañando en la Región desde la Prehistoria. Ahí están para testificarlo los yacimientos arqueológicos que se distribuyen de Cabo de Palos a Mazarrón vinculados a una actividad que, si bien la introdujeron los fenicios, fueron los romanos los que la elevaron a categoría industrial: los salazones. La melva fue uno de esos pescados tratado profusamente con estas técnicas en factorías ubicadas en Mazarrón y la isla de Escombreras -recordemos: 'Scombridae'. La melva es el segundo pescado en capturas de la Región de Murcia, capturas que, en su mayoría, van destinadas a la industria conservera. Esta conserva se puede tomar sola o formar parte de exquisitas preparaciones: tostas y pinchos, ensaladas, platos fríos.... Combina a la perfección con patatas cocidas, aliñadas con pistos y con pimientos rojos asados. También podemos elaborar ricas ensaladillas y por qué no, liarnos la manta a la cabeza y marcarnos una exquisita coca o una empanada o empanadillas, un pastel de patata y melva, o una jugosas tortilla. Con un par de latas de melva y un bote de garbanzos cocidos nos haremos un plato 'nivel chef': un hummus que será la base de los platos sobre la que irá nuestro pescado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  7. 7 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  8. 8 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba
  9. 9 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  10. 10 Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La prima 'pobre' del atún

La prima &#039;pobre&#039; del atún