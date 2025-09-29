El champán, elegancia y complejidad

En estas fechas todavía veraniegas el consumo de cava y champán aumenta –y mucho– en comidas, sobremesas, cócteles e infinidad de eventos, donde es la ... bebida más requerida. Cuando nos encontramos ante una carta de champanes en un restaurante es necesario conocer los orígenes, las uvas y las elaboraciones pues, si no estamos informados, escogeremos siempre las mismas opciones, perdiéndonos una cantidad enorme de oportunidades de disfrutar de grandísimos champanes de una extraordinaria calidad.

Existen otras marcas y productos de pequeños y medianos viticultores, con propuestas diferentes pero con mucha personalidad, por lo que se disfrutará mucho más. Existen distintos cuvées de uvas como un brut tradición, consistente en un champán blanco con ⅓ de chardonnay, ⅓ de pinot noir y ⅓ de menieur; un blanc de blancs, que es un champán elaborado solamente con uvas blancas chardonnay 100%; un blanc de noir producido únicamente con uvas tintas; o un rosado, elaborado con pinot noir y pinot meunier.

También debemos conocer los terroirs (los terruños), teniendo en cuenta los principales valles de Champagne: Montaña de Reims, Valle del Marne, Cote de Blanes y Cote des Bar. Así podremos elegir entre elaboradores de diferentes tipos y tamaños: vignerons, pequeñas cooperativas o grandes productores. Del mismo modo, se deben incorporar también a la selección valores como las categorías del viñedo: Premier Cru y Grand Cru, la añada (millesimes) y las largas crianzas de los cuvée Prestige.

Para disfrutar plenamente del champán se debe servir entre 8 y 10 °C, con la finalidad de preservar toda su frescura y expresión aromática. La botella hay que mantenerla en cubitera con hielo y agua, para no acelerar la pérdida de burbujas ni alterar los aromas. Cuando se ha elegido el que se va a tomar, se debe servir no en demasiada cantidad, pero sí la suficiente para poder apreciar el color, la limpieza y ver cómo se comporta la burbuja; y en copa tipo 'tulipa', para conservar mejor los aromas y permitir una efervescencia elegante.

El champán no es solo fiesta y grandes nombres. Actualmente los jóvenes tienen una gran tendencia hacia los orígenes, las raíces, la sostenibilidad y la autenticidad, por lo que cada día son más los que consumen este singular vino, pues no debemos olvidar que del vino sale el champán.

Las fases de cata son muy similares a las del vino. Fase visual: burbuja, color y brillantez. Fase olfativa: defectos, intensidad, aromas primarios y secundarios. Y fase gustativa: sabor, sensación en boca, efervescencia y retronasal. La complejidad en el champán es un atributo deseable que se manifiesta en la riqueza y diversidad de sus aromas y sabores, su capacidad de evolución y su equilibrio en boca. También influyen recomendaciones adicionales como tomarlo en un lugar tranquilo, bien iluminado y sin olores fuertes. El champán es una bebida que ha inspirado a muchas personas a lo largo de la vida, como a Napoleón Bonaparte, que dijo: «En la victoria lo merezco y, en la derrota, lo necesito».