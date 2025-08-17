La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El café ya no es lo que era

Llegó por primera vez a Europa en 1575 de la mano de comerciantes venecianos

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:11

El título de este artículo es el comentario generalizado de los profesionales del mundo del café, siendo los protagonistas principales del momento el «café en ... grano» y los «cafés de especialidad». Ambos se empaquetan en el punto de consumo del modo más sensorial y sofisticado. Además de usar la nariz, ahora el café se disfruta también con la vista. Los dos pilares fundamentales en un restaurante son el pan en la entrada, que es el primer bocado que se da al llegar a la mesa; y el café en la despedida, que es el último sabor que uno se lleva a casa después de deleitarse con una rica experiencia gastronómica. Si el café está al mismo nivel de dicha experiencia, el recuerdo será positivo pero, si no da la talla, la mala percepción perdurará.

