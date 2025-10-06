La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

'Afgano invisible con aparición, sobre la playa, del rostro de García Lorca,en forma de frutero con tres higos', pintado por Salvador Dalí, en 1938.
La columna gastronómica

Flor de la higuera

María Trinidad Herrero

María Trinidad Herrero

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:49

«Verde rumor intacto. La higuera me tiende sus brazos». Como glosara García Lorca, el árbol de la higuera expresa seguridad y abundancia: las más ... de 700 variedades de higos que alimentan al 10% de las aves del mundo.

