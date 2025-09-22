La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La columna gastronómica

Pomelos murcianos

Belén Pardo Cifuentes

Belén Pardo Cifuentes

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:05

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) desarrolla nuevas variedades de pomelo que mejorarán la producción, tendrán más calidad, más valor ... añadido, así como mayor diversidad de épocas de producción que las que hay actualmente en el mercado.

