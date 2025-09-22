Pomelos murcianos

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) desarrolla nuevas variedades de pomelo que mejorarán la producción, tendrán más calidad, más valor ... añadido, así como mayor diversidad de épocas de producción que las que hay actualmente en el mercado.

Estos resultados beneficiarán a los productores al aumentar la eficiencia de los programas de mejora, la rentabilidad del cultivo, la producción y la exportación, lo que permitirá ofrecer al consumidor productos más saludables y ecológicos, reducir los tratamientos fitosanitarios y fortalecer la agricultura como motor económico de la Región de Murcia.

Para ello, el Equipo de Mejora Genética de Cítricos del IMIDA ha plantado en la finca experimental de Torreblanca, en Torre Pacheco, unos 1.000 nuevos árboles obtenidos por diferentes técnicas de mejora, y se espera que se pueda iniciar la evaluación de los árboles y de la fruta en unos 3 o 4 años.

Con esta investigación se pretenden obtener nuevas variedades de pomelo que produzcan frutos de color intenso y uniforme, con mayor cantidad de zumo, sin semillas y con bajo o nulo contenido en furanocumarinas.

El pomelo ocupa el cuarto lugar de especies de cítricos cultivadas en el mundo, y su cultivo en España ha aumentado un 75 por ciento en los últimos siete años, siendo la Región de Murcia la principal productora en España gracias a su clima favorable y técnicas avanzadas de cultivo con inviernos suaves y veranos calurosos, lo que resulta frutas jugosas y con un sabor incomparable.

Las variedades que más se cultivan son la 'Star Ruby' y 'Rio Red', ambas variedades de pulpa roja. En la Región de Murcia la variedad que más se cultiva es la 'Star Ruby', que tienen un alto contenido en zumo y su pulpa es de color más intenso.

Desde la antigüedad, al pomelo se le conoce como la «fruta del paraíso», de ahí su nombre científico 'Citrus paradisi', debido a sus importantes características nutricionales, ya que producen importantes beneficios para la salud. Es un fruto de bajo valor calórico, que tiene propiedades antiinflamatorias, diuréticas, antioxidantes y reduce el colesterol. Sin embargo, las furanocumarinas pueden interaccionar con algunos medicamentos potenciando el efecto de estos. Por ello, uno de los principales objetivos de las nuevas variedades que desarrolla el IMIDA es lograr frutos con un bajo o nulo contenido en furanocumarinas.

Aunque lo más habitual es tomarlo fresco cada vez se introduce más en la elaboración de platos horneado o braseado ligeramente como aperitivo, o se combina con otras frutas y vegetales en ensalada. Pero hay mucho más: en mermeladas, bizcochos, salsas, aderezos, guarniciones con verdura, con pescados, carne de cerdo, aves, y diferentes postres como tarta de pomelo o mousse de pomelo.

Últimamente destaca la demanda de ensalada de aguacate y pomelo, o de langostino y pomelo, así como el tataki de atún con ensalada de pomelo o contramuslos de pollo asado con pomelo al romero.

Y hasta su cáscara, rica en pectina, se utiliza para la elaboración de conservas de otras frutas.