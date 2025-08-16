La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nueva edición de los 'Cócteles Solidarios' de Melones El Abuelo, en favor de Assido

Se celebran en Los Alcázares y Murcia y su recaudación se destinará íntegramente a esta asociación que trabaja con personas con síndrome de Down

Pachi Larrosa

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:42

Vuelven este verano los Cócteles Solidarios, una iniciativa de Melones El Abuelo que este año destinará la recaudación íntegra a Assido, la asociación murciana que trabaja con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Los Cócteles Solidarios se celebran del 14 al 23 de agosto en Los Alcázares y del 4 al 15 de septiembre en Murcia, coincidiendo con las fiestas locales de ambas ciudades. Durante esos días, el público podrá disfrutar de cócteles elaborados con melón y contribuir, con cada consumición, al apoyo de los proyectos sociales de ASSIDO.

Una de las novedades más emotivas de esta edición es que el cartel oficial ha sido creado con la participación directa de las personas usuarias de ASSIDO, en una jornada artística en la que trabajaron con pintura, recortes, texturas y mucha creatividad. Utilizando la técnica del collage, dieron forma a una pieza colectiva que transmite color, inclusión y alegría.

«Para nosotros esta iniciativa es mucho más que una acción solidaria: es una forma de estar cerca de quienes trabajan por una sociedad más inclusiva. Poder contar con la creatividad de ASSIDO ha sido un regalo,» explica Celedonio Buendía, gerente de Melones El Abuelo.

Assido es una entidad sin ánimo de lucro con más de 40 años de historia, que acompaña a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual desde su nacimiento y a lo largo de todas las etapas de su vida, promoviendo su inclusión y bienestar.

