La Macetúa abre sus puertas: una cervecería-vermutería que rinde homenaje a la tradición murciana y las estaciones de tren

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:03

Murcia suma un nuevo punto de encuentro: La Macetúa, un nuevo espacio gastronómico que celebra la tradición, el producto local y la historia de la región.

El proyecto nace de la mano de Ester Cánovas, chef y fundadora del restaurante Salabores, quien ahora presenta esta nueva propuesta.

«La idea nace en una ruta motera por los campos de Cieza», cuenta Ester. «Y de repente nos encontramos con el edificio de La Macetúa, la antigua estación de trenes de la región de Murcia. Y empecé a hilar y pensar y dije ¡Qué buen nombre para una cervecería-vermutería! Porque si os dais cuenta una son lugares donde siempre hay gente de paso que entra, que sale, que celebra cosas agradables, otras no tan agradables, encuentros, idas, venidas... Lo mismo pasa en una estación de tren.»

Así nace La Macetúa: una cervecería-vermutería sin cocina, pero con mucho producto: conservas, encurtidos, embutidos, quesos, focaccias y tostas montadas al momento: buen vino, variedad de vermuts y cervezas… Y entre las propuestas más innovadoras, la opción de ser el chef: un buzón donde dejar tu idea de tosta que, si gana, se colará en carta durante un mes. Una forma de invitar al público a formar parte de esta historia, ingrediente a ingrediente.

El diseño del local está inspirado en las antiguas estaciones de tren: madera oscura, cartelería vintage y fotografías en blanco y negro de pasajeros y estaciones que decoran las paredes, combinados con una identidad contemporánea y vibrante. El espacio también incorpora elementos que refuerzan su narrativa, como billetes de tren que hacen las veces de localizador del pedido o El Vagonsito, un rincón decorado como si fuera un compartimento antiguo de tren. Todo está pensado para conectar la experiencia gastronómica con la memoria colectiva del viaje y la tierra.

La identidad visual y la estrategia de marca han sido desarrolladas por el estudio de diseño Momodo Studio, que ha sabido traducir el concepto emocional del proyecto en una marca con personalidad propia y una estética reconocible y coherente.

La Macetúa abre como un homenaje a Murcia, a su tierra, sus sabores, sus pueblos… y a todas esas personas que vienen, van y, por supuesto, regresan.

La Macetúa

Ubicación: Calle Isidoro de La Cierva, 3 (Calle Correos), Murcia