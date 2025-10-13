La Finca Maybri será el escenario del I Foro Regional de Micología y Caza Charlas, talleres, recolección y venta de setas, y una comida a cargo del chef David López centran el programa

Pachi Larrosa Lunes, 13 de octubre 2025, 13:07

La cocina de la caza y las setas serán el adobo perfecto para el Primer Foro Regional sobre Micología y Caza que se celebrará en la Región el domingo 2 de noviembre, en un escenario único y espectacular como es la Finca Maybry, en la localidad de Inazares. La comida cinegética y micológica estará a cargo de David López y el equipo de Local de Ensayo Catering, que llevarán al plato los sabores del bosque.

Literalmente hablando. Porque entre las múltiples actividades de un apretado programa está el de salidas para la recolección de los hongos. Pero además, se celebrarán charlas sobre el mundo de las setas y la caza en la Región y talleres, además de contar con una ludoteca y un espacio para la adquisición de setas.

David López es un chef natural de Hellín afincado en Murcia hace muchos años. Tiene una larga trayectoria como docente y como experto en micología y a través de su restaurante Local de Ensayo se ha convertido en uno de los grandes referentes de la cocina de vanguardia en la Región de Murcia. Antes del verano el chef llegó a una alianza con la Finca Maybri para la celebración de todo tipo de actos y eventos.

Con una estética a medio camino entre la Toscana y una finca de lujo andaluza, en el extremo noroeste de la Región de Murcia se extiende este lugar único ubicado en un enclave de gran valor natural dominado por kilómetros de campos de cereal y bosque. El complejo está formado por amplios espacios entre los que destacan la capilla, la biblioteca privada más importante de Europa y la bodega, además de multitud de salones y habitaciones que son todo un ejemplo de lujosa rusticidad. Se encuentra en el término de Inazares, una de las pedanías situadas a mayor altura de la Región y emplazada a pie de la finca. El palacete está rodeado por el Pico Revolcadores y el Obispo, considerados los más elevados de la Comunidad Autónoma, con el Parque Natural Sierra de Segura y Cazorla abrazando la Finca.

Las reservas para el I Foro Regional de micología y Caza se pueden hacer escaneando el código QR que acompaña el cartel o pinchando en el enlace https://buy.stripe.com/8x25kwaNe7qZghy2nq4ko09.

Temas

Gastronomía