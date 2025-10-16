ElPozo Alimentación presenta sus innovaciones internacionales en Anuga

La marca ha participado un año más en la feria agroalimentaria de referencia mundial, con una presencia renovada y ambiciosa, fiel a su compromiso con la excelencia

En esta edición, la marca ha elevado su imagen corporativa y presentado novedades que apuntan a fortalecer su posicionamiento premium en los mercados internacionales. A la entrada del recinto ferial de Kölnmesse GMBH, un imponente cartel de más de 100 metros cuadrados con la imagen de uno de sus embajadores deportivos, el tenista Carlos Alcaraz (actual número uno del mundo), dio la bienvenida a expositores y visitantes.

Como parte de su estrategia de 'premiumización', ElPozo Alimentación ha culminado el rediseño de su línea Legado Ibérico, con una renovación integral de su identidad visual, 'packaging', tono comunicativo y valores de marca. Esta evolución no es un simple cambio estético: refuerza la esencia ibérica, su propuesta diferenciada y una percepción de calidad superior ante el consumidor.

Entre los lanzamientos destacan los Nuevos Pulled Pork en distintos formatos, concebidos para satisfacer las exigencias de los mercados internacionales, y las Delizias Ibéricas, este nuevo producto disponible tanto para el corte como en libre servicio está elaborado con magros de jamón y carne de cerdo ibérico y forma parte de una línea de charcutería selecta, con piezas cuidadosamente seleccionadas y bajo estándares de calidad premium, complementando la oferta ibérica de El Pozo.

La marca Legado Ibérico refuerza con esta nueva sugerencia su posición como una marca que celebra lo mejor de la gastronomía y la cultura española. Su compromiso con la excelencia se refleja en todas las etapas de su proceso de producción, desde la cría de sus ganados hasta el esmerado control de calidad, garantizando productos excepcionales que combinan tradición y vanguardia.

ElPozo Alimentación es líder de la charcutería española en múltiples países europeos, y en esta edición ha exhibido su capacidad exportadora, su experiencia en mercados complejos y su apuesta por productos de valor añadido. Su gama internacional se ha reforzado con nuevas propuestas que buscan captar consumidores con exigencia gastronómica.

ElPozo Alimentación aumentó su facturación un 2,2% durante el ejercicio 2024 hasta alcanzar los 1.845 millones de euros espoleada por su apuesta por la innovación, marca, competitividad y diversificación.

Su plantilla media se sitúa en las 5.234 personas y su actividad empresarial genera más de 20.000 puestos de trabajo indirecto.

En la actualidad la marca ElPozo es la más presente en los hogares de nuestro país y lo lleva siendo durante diez años ininterrumpidamente, según demuestra el ranking 'Brand Footprint' elaborado por la consultora Kantar Worldpanel, el mayor estudio de marcas de gran consumo basado en compras reales durante un año.

La marca está presente en los cinco continentes gracias a que se ha centrado en ofrecer al consumidor soluciones, saludables, sabrosas, sencillas de preparar y sostenibles, es decir, las cuatro 'eses'.

Uno de sus principales objetivos es convertirse en la marca y empresa de alimentación favorita de sus principales grupos de interés: consumidores y clientes, empleados, proveedores, sociedad en general e inversores, tanto en España como en el exterior.

Para satisfacer las necesidades de sus consumidores, ElPozo Alimentación está continuamente pendiente de sus demandas y de las tendencias del mercado. Su estrategia parte de la innovación y de ofrecer propuestas específicas que se adapten a cada persona y les ayude a hacer una elección correcta en su alimentación. Esa innovación es la que ElPozo Alimentación ha llevado también a sus envases y etiquetados, donde ha sido pionera en incorporar el código NaviLens para facilitar la lectura de la información del producto a las personas con problemas de visión o pérdida de vista con el uso de esta tecnología más inclusiva.

Embajadores de marca

ElPozo Alimentación tiene como modelo estratégico la triangular formada por el deporte, la cultura y la gastronomía. En este sentido, cuenta como embajadores de marca con el tenista Carlos Alcaraz, (ElPozo Bienstar) y el piloto de Moto GP Pedro Acosta, en la parte deportiva; con el actor José Coronado, el escritor Javier Castillo (Legado Ibérico) y el grupo musical Viva Suecia (ElPozo 1954), en la parte cultural; y en la parte gastronómica colabora con la chef Samantha Vallejo-Nágera.

La compañía se ha marcado también como reto ser muy proactiva en materias relevantes como son la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la aplicación del talento digital.