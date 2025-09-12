Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los The Fork Awards Un jurado formado por 58 chefs españoles de primer nivel ha elegido a los dos restaurantes murcianos entre las mejores aperturas de 2024

Pachi Larrosa Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:58

Dos restaurantes de la Región de Murcia, Casa Borrego en Bullas y Colmado de San Julián, junto al mercado de Verónicas en la capital, han entrado en la lista de los 41 nominados a mejores aperturas en 2024 para los The Foek Awards.

The Fork es plataforma digital que conecta a comensales con restaurantes para realizar reservas 'online' y obtener acceso a ofertas exclusivas. La selección ha sido obra de un jurado compuesto por 58 chefs españoles reconocidos con Estrellas Michelin, engre los que se encuentran Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), y Dabiz Muñoz (Diverxo), entre muchos otros. Los finalistas se conocerán el 3 de noviembre, en una gala con 300 invitados que tendrá lugar en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid.

Alojamiento y restaurante gastronómico

Concebido por el chef Salvador Fernández Sánchez y su mujer, Eva Gil, Casa Borrego, ubicado en un singular paraje junto al río Mula, es el primer restaurante gastronómico de la Región con alojamiento para sus clientes en un molino del siglo XVII restaurado y con una oferta que une la alta cocina creativa, el enoturismo y las actividades en la pródiga naturaleza del entorno del río Mula, en Bullas. El edificio principal, que acoge el hotel y el restaurante, está ubicado a cinco metros del rumoroso cauce del río, único ruido que junto al susurro de álamos, chopos, sauces y olmos y el canto de los pájaros rompe el silencio. El lujo del silencio.

La cocina de Salvador Fernández tiene unas coordenadas muy claras dar valor a lo rural sin perder su esencia, reinterpretando la tradición murciana desde unas elaboraciones plenas de creatividad sensata, con técnicas precisas sin extravagancias y un producto intachable, en alta proporción procedente de la zona.

'Experimento sociológico'

El Colmado de San Julián es la consecuencia directa del 'experimento' previo del chef Samuel Ruiz con el Bar Verónicas, en la populosa zona aledaña al mercado de abastos principal de la capital murciana. El chef decidió un buen día abandonar la alta cocina y dedicarse a recuperar el ambiente de aquellas tiendas de ultramarinos tan reconocibles, tan imbricadas en la vida de barrio, tan impresas en la memoria de tantos con aquel indefinible olorcillo mezcla de mil y una especias, embutidos y salazones.

Y lo hace respetando el espacio que ha ocupado su establecimiento: el de la de la antigua droguería San Julián, fundada hace décadas y muy vinculada a la vida del barrio. A partir de esa memoria, el espacio ha sido recuperado y transformado en un bar, manteniendo el espíritu del comercio de proximidad y convirtiéndolo en un punto de encuentro actual. En cierto modo el colmado es más que un bar donde se pueden degustar los platos tradicionales elevados a la excencia gracias a las técnicas de Samuel, sino a todo un experimento sociológico, que ha contribuido a dinamizar el barrio y hacer de él un enclave gastronómico de primer orden.

Eso sí: desde este lunes y hasta el 19 de octubre, los usuarios de la plataforma de reservas podrán votar a sus aperturas favoritas entre los 58 seleccionados a través de la página web oficial de TheFork Awards con Mastercard. El más votado recibirá el reconocimiento People's Choice Award.