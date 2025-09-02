La DOP Bullas celebra el inicio de una vendimia prometedora y de calidad sobresaliente Se prevé una producción que se aproxime a los 4 millones de kilos de uva, lo que supone en torno a un 25% más que en ejercicios anteriores, con una calidad destacada gracias a las condiciones meteorológicas de este año

Las abundantes lluvias registradas durante la pasada primavera, especialmente en el mes de marzo, y que batieron récords históricos con acumulados de hasta 700 litros en algunos parajes de la DOP Bullas, han permitido al viñedo recuperarse tras campañas de intenso estrés hídrico, favoreciendo un equilibrio en las cepas y un incremento de la producción. Según el informe difundido por el Consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Bullas, el arranque de la campaña se ha producido con un adelanto de entre 7 y 10 días en las variedades blancas y en las tintas tempranas, algo que ya se ha estado repitiendo en las dos últimas campañas. Así, entre el 25 y 28 de agosto, se inició la vendimia de variedades blancas, como la Macabeo y de tintas como la Merlot y Garnacha Tintorera, ésta última una de las primeras en abrir el período de vendimia en la DOP Bullas. Entre estos días y los primeros de septiembre, se recogerán otras variedades como la Syrah, Tempranillo, Petit Verdot o Cabernet Sauvignon.

Según el Consejo, la ola de calor de agosto ha acelerado la última fase de maduración, aunque hasta julio la evolución de la viña se mantenía en parámetros normales. La Monastrell, variedad reina de la DOP Bullas, mantiene su ciclo largo y no se ha visto afectada en la misma medida, por lo que aún no se puede determinar si su recolección también se adelantará.

La DOP Bullas recuerda que la suya es una de las vendimias más largas, y que cada decisión en el campo es crucial: «La vendimia es un momento delicado, esperado y emocionante. De la calidad de la uva dependerá la excelencia de los vinos futuros», subrayan desde el Consejo Regulador.

Las previsiones apuntan a una campaña muy buena, en la que se ha recuperado la producción y además con excelente calidad de uva, lo que permitirá elaborar vinos con gran equilibrio, estructura y expresión varietal, afianzando la reputación de la DOP Bullas como una de las zonas productoras más singulares del sureste español.

La Denominación de Origen Protegida Bullas está situada en el noroeste de la Región de Murcia. Su territorio se caracteriza por un viñedo de altura, con suelos calizos y clima mediterráneo continentalizado, que favorecen la producción de vinos de gran singularidad. La variedad Monastrell es la más representativa y aporta la identidad diferencial a los vinos amparados.

