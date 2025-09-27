El curioso motivo por el que pica la boca al comer piña: «Ella te está comiendo a ti» Un médico explica los motivos por los que se siente ardor en la lengua al tomar esta fruta y cómo evitarlo

La fruta, además de tener numerosos beneficios para la salud por su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes, también es ideal para el verano. Cuando las temperaturas rozan los cuarenta grados es normal que las ganas de comer disminuyan y se busquen opciones más refrescantes y ligeras sin renunciar al sabor. Por ello, la venta de fruta se dispara en los meses de verano.

Aunque la sandía y el melón suelen ser los reyes indiscutibles de la temporada estival, existen frutas para todos los gustos. Quienes prefieren una opción más dulce y con un alto contenido de azúcares naturales suelen optar por el plátano, los higos o las manzanas rojas; también los hay quienes buscan un equilibrio entre dulzura y acidez, prefiriendo la papaya, el mango, la ciruela o la granada. Para los más arriesgados están las frutas ácidas, que suelen tener un toque ligeramente picante: los frutos rojos, el pomelo, las manzanas verdes o la piña.

En concreto, esta última fruta tiene un sabor muy particular, que puede causar una sensación de ardor en la lengua, una especie de picor que muchas personas han llegado a confundir con una alergia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El doctor Humberto Leclerc ha explicado en un vídeo la causa de ese «picor» en la boca al comer piña, que es nada más y nada menos que la bromelina.

Esta enzima (es decir, una proteína que cataliza reacciones bioquímicas en el metabolismo) está muy presente en la piña, y se encarga de descomponer proteínas. «¿Y adivina qué? Tu boca y tu lengua están hechas de proteínas», explica Leclerc. Al comer piña fresca, la bromelina descompone las de tu lengua, mejillas y labios, lo que puede causar irritación, sensación de ardor o que la lengua se te «pele». «Cuando comes piña, en realidad es ella la que te está comiendo a ti», bromea el doctor.

Y es que la bromelina es una enzima tan potente que, según cuenta Leclerc, suele usarse en tratamientos anti-inflamatorios, la industria cosmética e incluso como ablandador de carne. Muchos cocineros utilizan marinados de zumos de piña para dejar la carne más tierna a la hora de cocinarla, aportando también un extra de sabor.

Pero esto no significa en absoluto que la piña descomponga o desintegre la lengua. Tras un rato, la saliva y el revestimiento de la boca se regeneran, y el efecto de ardor desaparece. «Al final, no deja ningún síntoma importante», aclara el doctor.

La presencia de esta enzima no es algo negativo, sino todo lo contrario. «Ayuda a digerir proteínas, por lo que también facilita la digestión y reduce la hinchazón estomacal», señala el médico. Sin embargo, la sensación ácida que deja en la boca no es del gusto de todos, por lo que Leclerc propone varios trucos para tomar la piña «sin sentir ese efecto de que te está comiendo mientras tú te la comes».

El calor desactiva la bromelina, por lo que asarla o cocinarla ayuda a reducir los síntomas. También es recomendable dejarla reposar un tiempo después de cortarla, así como comerla con algo cremoso, como yogur, ya que las grasas protegen la boca. «Pero la próxima vez que comas piña y sientas ese picor, recuerda que la piña está haciendo su trabajo en tu boca antes de llegar a tu estómago», concluye el doctor.

