La Comunidad intensificará su actividad hasta el fin de año para posicionarse como destino de turismo gastronómico La Región participará en eventos nacionales de primer nivel como Alicante Gastronómica y San Sebastián Gastronomika.

Pachi Larrosa Sábado, 30 de agosto 2025, 18:46 Comenta Compartir

Se trata de dar el do de pecho en el último cuatrimestre del año. La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT), ha programado una intensa agenda de acciones promocionales para acelerar el impulso del turismo gastronómico, como uno de los motores que la permitan posicionarse como destino preferente.

Así, la Región de Murcia estará presente un año más en la feria Alicante Gastronómica del 3 al 6 de octubre, uno de los eventos más relevantes del sector, que en su última edición superó los 78.000 visitantes, con más de 250 expositores y 7.500 profesionales acreditados. El estand regional, galardonado el pasado año como el mejor institucional de más de 40 metros cuadrados, acogerá 'showcookings', catas y degustaciones y dará protagonismo a cocineros cuyos establecimientos están adheridos al sello '1.001 Sabores', mostrando así lo mejor del producto y la creatividad de la cocina regional.

Como en las últimas ediciones, del 6 al 8 de octubre, la Región también estará presente en San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos culinarios más relevantes del , que en 2024 reunió a cerca de 15.000 asistentes, más de 1.300 congresistas y 400 periodistas acreditados.

En la anterior edición, el gran stand de la región, con un muro vegetal de frutas y verduras, compitió en la terna final para el premio al mejor espacio del congreso.

La atención se centrará también en la formación y cualificación de los profesionales del sector. En octubre se celebrará la segunda edición del Campus Gastronómico Talento Joven, un proyecto pionero en España que reunirá a los mejores estudiantes de hostelería con chefs de reconocido prestigio nacional, en una experiencia formativa centrada en la cultura del esfuerzo, la creatividad y el liderazgo. E noviembre tendrán lugar las Jornadas de Alta Cocina de Otoño, dirigidas a cocineros y pasteleros del sello '1.001 Sabores'. Contarán con la participación de figuras nacionales de primer nivel y abordarán tanto técnicas culinarias como gestión empresarial.

Por fin, el CCT acogerá una nueva edición de Jornada de Sala, recuperando este formato específico para dar visibilidad al trabajo en sala, con la participación de destacados jefes de sala y sumilleres del panorama nacional. Esta edición combinará ponencias y mesas redondas, centradas en las tendencias más innovadoras en el servicio de sala.

Y es que la gastronomía ha pasado a convertirse en la principal motivación para visitar la Región por parte de los turistas junto al turismo cultural, generando un impacto de unos 700 millones de euros de forma anual en actividades relacionado con este ámbito.

Temas

Gastronomía