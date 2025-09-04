'Cómete' Murcia vuelve a la capital por tercer año consecutivo dentro de la programación de la feria Ofrecerá un amplio abanico de propuestas gastronómicas: pizzas, hotdogs, hamburguesas gourmet, cocina griega, mexicana y especialidades veganas

Un 'batallón' de 'foodtrucks', esas estilosas camionetas que ofrecen comida rápida, muy especialmente hamburguesas, volverán a invadir el paseo Teniente Flomesta de Murcia, por tercer año consecutivo. El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, acompañado por el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, visitó el montaje del espacio donde se ubicará esta feria itinerante.

Cómete Murcia vuelve a celebrarse del 4 al 16 de septiembre, consolidándose como una de las citas ya clásicas de la programación de la Feria. En sus dos primeras ediciones superó las 500.000 visitas y este año contará con 14 puestos de comida y dos barras de bebida, donde no faltará la mejor cerveza Estrella de Levante

El recinto, que abrirá sus puertas el jueves 4 de septiembre a las 19.00 horas, ofrecerá un amplio abanico de propuestas gastronómicas: pizzas, hotdogs, hamburguesas gourmet, cocina griega, mexicana y especialidades veganas, además de un foodtruck destinado en exclusiva a personas celíacas. También habrá cócteles, postres y degustaciones muy dulces de la mano de Vidal Golosinas.

La feria incorpora, además, actividades paralelas como la exposición de vehículos de Grupo Marmo y una programación musical que llenará de ambiente las noches del Paseo Teniente Flomesta con conciertos de artistas como Antuan Muñoz, Geisho y Adrián Ruiz. El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, señaló que «Cómete Murcia es ya una referencia dentro de la Feria de septiembre, un espacio donde gastronomía, música y convivencia se dan la mano y que acerca a miles de personas a disfrutar de la ciudad de una manera diferente y festiva».

Por su parte, el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, destacó que «eventos como este no solo dinamizan la vida cultural de la ciudad, sino que también generan un importante impulso económico y turístico, mostrando la riqueza y diversidad de la oferta que Murcia puede brindar a vecinos y visitantes». El horario de apertura de la feria será todos los días de 19 a 00.30 horas, convirtiéndose en un lugar de encuentro para todos los públicos y todos los paladares.

