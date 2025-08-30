La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Buitrago y María José Pagan, del restaurante Tándem, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

El Ayuntamiento de Santomera distinguirá al Restaurante Tándem con la Medalla al Mérito Cultural 2025

Ahora ubicado en la capital murciana, ha cosechado importantes reconocimientos, como el Bib Gourmand de la Guía MICHELIN o el Premio Talento Joven de la Gastronomía otorgado por LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:59

El Ayuntamiento de Santomera distinguirá al Restaurante Tándem con la Medalla al Mérito Cultural 2025, un galardón que reconoce su destacada trayectoria en el ámbito gastronómico y su contribución a proyectar el nombre del municipio, según informó el Consistorio en una nota de prensa.

Fundado por los santomeranos Pedro Buitrago y Alejandro Buitrago, junto a María José Pagán, Tándem ha pasado de ser un proyecto que nació en Santomera a convertirse en un «referente de creatividad, sabor y calidad humana», ahora ubicado en la capital murciana.

En estos años, el restaurante ha cosechado importantes reconocimientos, como el prestigioso Bib Gourmand de la Guía Michelin o el Premio Talento Joven de la Gastronomía otorgado por el diario LA VERDAD. Además, Tándem ha llevado el nombre de Santomera y de la Región de Murcia a escenarios internacionales, participando en ferias tan relevantes como el Salón Gourmet de Madrid, el SIAL de París o Fruit Logística en Berlín.

«Es un orgullo ver cómo los sueños de los nuestros se cumplen. Pedro, María José y Alejandro son un ejemplo de trabajo, talento y pasión que ha situado a Santomera en el mapa gastronómico», declaró el alcalde, Víctor Martínez. «Con esta distinción, el Ayuntamiento de Santomera reconoce no solo la excelencia profesional del equipo de Tándem, sino también su capacidad para innovar y generar oportunidades, inspirando a jóvenes emprendedores y llevando el nombre de Santomera por todos los rincones», subrayó el primer edil.

El galardón se entregará el próximo 29 de septiembre, durante el acto institucional con motivo del Día del Ayuntamiento. Esta distinción se enmarca en la iniciativa municipal para visibilizar el talento local y reconocer públicamente a quienes contribuyen al prestigio de Santomera desde distintos ámbitos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  2. 2 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  3. 3

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  4. 4 Cerco a los fondeos en la isla del Cievo tras el anuncio de un botellón de «cierre de verano»
  5. 5

    Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  6. 6 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  7. 7

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  8. 8

    El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga
  9. 9 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  10. 10 Muere Josefa Martínez, la mujer que recibió la primera dosis de la vacuna contra covid en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Santomera distinguirá al Restaurante Tándem con la Medalla al Mérito Cultural 2025

El Ayuntamiento de Santomera distinguirá al Restaurante Tándem con la Medalla al Mérito Cultural 2025