Este es el programa completo de las Fiestas de Primavera de Murcia 2025

Sábado, 19 de abril

• 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 22H. Teatro Romea. Gala de Exaltación huertana Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

Domingo, 20 de abril

• 11H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario. «Polaris, el submarino espacial y el misterio de la noche polar». Niños a partir de 5 años. Precio 1€.

• 11-13H. Museo de la Ciudad. Patio del museo Taller familiar de cante y baile tradicional: «Ven a bailar en primavera». Impartido por Carmen M. Martínez Sala zar. A partir de 8 años. Inscripciones en www.museo delaciudad.murcia.es

• 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 12H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario. «Las aven turas de Pinocho». Niños a partir de 3 años. Precio 1€. • 13H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario. «Bajo el cielo de Cajal». Niños a partir de 8 años. Precio 1€. • 17-20H. Plaza Romea. Moño Solidario. También el día 21 de 9.30 a 14H.

• 18.30H. Plaza de Santiago Apostol. Santiago y Zarai che. Inauguración del Entorno Huertano.

Fiestas de Primavera - 2025

• 19.30H. Apertura Jardines de Primavera. Plaza Circular. • 20.30H. Plaza de Belluga. La Carroza del Real. El Teatro Real abre su escenario itinerante al público murciano con un recital lírico de tres cantantes y un pianista donde ofrecerán un programa musical que incluye populares arias y dúos de ópera y zarzuela. Acceso libre.

• 22H. Plaza de la Cruz Roja. Inauguración de las ba rracas en el entorno huertano instalado en el Jardín Chino Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 22H. La Puerta Falsa. Concierto 66% Serios Band. Canción de autor. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

Lunes, 21 de abril

Decoración Ornamental aérea en C/ Trapería. Instalada hasta el 10 de mayo.

• 10-15H. Plaza del Fotógrafo Verdú. III Concurso Nacio nal de Michirones Murcianos. Información e inscripcio nes en michirongourmetmurcia@gmail.com

• 10.30H. Jardín del Salitre. Ofrenda en el Monumento a la Huerta. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. • 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 11H. Palacio San Esteban. Recepción oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a las Reinas de la Huerta de Murcia y sus Cortes de Honor. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 12.30H. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Recepción oficial del Ayuntamiento de Murcia a las Reinas de la Huerta, cortes de honor y delegaciones invitadas Lectura del Bando anunciador del Bando de la Huerta. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 17 y 18.30H. Jardín del Malecón. Campeonato de Bolos Huertanos Fiestas de Primavera de Murcia. Torneo Malecón. Partidos clasificatorios. Equipos participantes: «Rincón del Marqués», «Los Rolines», «Hotel Portmán», «G. Festival-C.Moreno», «Junta Vecinal de Churra», «Gastro bar Novias A», «Gastrobar Novias B», «C. Los Colañas», «Plaza 3-Transportes Pina», «Intersport».

• 17H. Desfile del Bando de la Huerta infantil. Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado, Avda. Alfonso X el Sabio, Pza. Sto. Domingo, C/ Alejandro Séiquer, Pza. Cetina, C/ Isi doro de la Cierva, Ceballos, Teniente Flomesta, Martinez Tornel. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 18H. Plaza Belluga. Ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, en un desfile que partirá de la Plaza de Camachos y el siguiente itinerario: Plaza de Cama chos, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Glorieta de España, Arenal, Plaza de Belluga. A su término, castillo de fuegos artificiales desde la terraza del Ayuntamiento. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 19H. Calle Basabé. Inauguración del Espacio Sardinero. Actuaciones: Joaquín Guillén (20H.), Antonio Micol (21H.). • 19H. Cuartel de Artillería. Concierto Primavera Sardinera con Vera Fauna, Anibal Gómez Dj, Dingy Dj,

Salmerock Dj y Lory Meyers. Entradas a la venta en www.compralaentrada.com

• 21H. Teatro Circo. Ciclo Conciertos en Primavera. Colectivo Da Silva + Ruto Neon + Mala Cotton Precio: 12 € (15 € el día del concierto) Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

• 22H. Plaza de San Antolín. La tradición a través de las Cuadrillas, Hermandades y Peñas Huertanas. Actuación de la cuadrilla de Patiño y amigos Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 21H. Teatro Romea. Gran gala inaugural del XXXVI Certamen Internacional de Tunas «Costa Cálida».

Pregón y Acto de Investidura como «Gran Maestre» a D. José Orcajada Rodriguez. Presentación como «Madrina» del certamen de Dña. Teresa Souan Bernal. Actuación 50 aniversario creación Tuna Facultad Eco nómicas de la Universidad de Murcia y de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia Organiza: Asociación Cultural Certamen Internacio nal de Tunas «Costa Cálida» y Tuna de la Facultad de Medicina de Murcia.

Martes, 22 de abril

• 10H. Plaza Belluga. Misa huertana ante la imagen de la Virgen de la Fuensanta. A su término tendrá lugar la procesión con la imagen de la Patrona de Murcia por el entorno de la Catedral y centro de la ciudad. Recorrido: Plaza Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cier va, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Escultor Salzillo, Plaza Belluga.

• 11-22H. La Fica. La Repanocha. Foodtrucks, Djs. Acceso libre hasta completar aforo. No se permite acceso con vidrio. • 11-24H. 'BARRACA 1200' FEST. Jardín Constitución. • 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 12H. Calle Basabé. Espacio Sardinero. Actuaciones: Adef (12H.), Celes (14H.); Dingy (17H.); Salmerock (19H.). • 13H. Avda. Teniente Flomesta. Gran Tronaera Aérea, con fuegos artificiales. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

• 13H. Plaza Santo Domingo. «En el Bando Bailando» Baile popular con música tradicional. Promovido por la Escuela de Folklore «Caldo de Pésoles», la Asociación Etnográfica la Hijuela y la Cuadrilla de Patiño.

• 17H. Desfile del Bando de la Huerta. Itinerario: Plaza Gon zález Conde, C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, Ada. Teniente Flomesta, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular. Organiza : Federación de Peñas Huertanas.

Miércoles, 23 de abril

• 10H. Santa Iglesia Catedral. Misa sardinera en sufragio de los sardineros, sardineras y colaboradores de la Agrupación fallecidos. A su término, ofrenda floral de la Agrupación Sardinera a la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia.

• 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo. Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 11H. Museo de la Ciencia y el Agua. Visita guiada a la exposición temporal «La seda en Murcia». Reserva previa en la recepción del museo.

• 12H. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Re cepción oficial de las Autoridades Municipales al Gran Pez 2025, D. Tomás Vicente Vera, y Dña. Sardina 2025, Dña. Lidia Torrent.

• 12.30H. Museo Ramón Gaya. Inauguración. «La biblio teca del pintor». Colección Permanente.

• 12H. Calle Basabé. Espacio Sardinero. Actuaciones: Los 40 (16H).

• 17H. y 18.30H. Jardín del Malecón. Campeonato de Bolos Huertanos Fiestas de Primavera de Murcia. Tor neo Malecón. Cuartos de Final. Equipos participantes: «Rincón del Marqués», «Los Rolines», «Hotel Portmán», «G. Festival-C.Moreno», «Junta Vecinal de Churra», «Gastrobar Novias A», «Gastrobar Novias B», «C. Los Colañas», «Plaza 3-Transportes Pina», «Intersport».

• 18.30H. Museo de la Ciudad. Salón de actos Presen tación: Papeles de Cultura n. 16 «Ventorrillos, tabernas, merenderos y cafés cantantes de Murcia». De María Luján Ortega y Tomás García Martínez. Entrada libre hasta completar aforo.

• 19.30H. Desfile Entierro de la Sardina Infantil. Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado, Jaime I, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Martínez Tornel, Glorieta de España, finali zando frente al Ayuntamiento de Murcia.

• 20H. Teatro Romea. Zarzuela. La Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid presenta «La Parranda», del Maestro Alonso. Precio: 40, 30 y 20 €. Venta de entra das: www. teatroromea.es y taquillas del Teatro.

• 20.30H. Teatro Circo. Ciclo Conciertos en Primavera. Concierto 25 aniversario ONG Cirugía Solidaria. Precio: 15€. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

• 21H. El Café del Alba. JAM Clásica Universidad de Mur cia. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 21.30H. Glorieta de España. Glorieta Sardinera. Anima ción musical DJ Juanma Castillo y Fran Sáez. Lectura del «Testamento infantil» a cargo del Gran Chirrete y de Dña. Sardinilla 2025. Espectáculo audiopirovisual.

• 21.30H. Pérgola de San Basilio. Actuaciones de Tunas Universitarias Murcianas. (fuera de concurso) • 22.30H. Pérgola de San Basilio. Actuación de Viajeros del Urkoson.

Jueves, 24 de abril

• 10H. Pza. Apóstoles, Alfonso X (Las Anas) , Santo Do mingo y Glorieta. Exposición y decoración de las ca rrozas del Desfile «Batalla de las Flores». Las carrozas participantes en dicho desfile, que estarán colocadas en las diferentes plazas por la mañana, serán decora das con flores ante el público por diferentes floristas y permanecerán expuestas hasta su participación en el desfile por la tarde.

• 10H. Museo Ramón Gaya. Libro Recomendado: «El mundo occidental» de Bruno Remaury.

• 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo. Precio: 1€.

• 12H. Plaza Apóstoles. Concierto de Esencia. Acceso libre.

• 12H. Calle Basabé. Espacio Sardinero. Programa Ca dena SER (12h) Actuaciones: Los 40 (16H.); Blacktag Djs (18H); Muñeca Rusa (21H.).

• 12H. Plaza Santo Domingo. Concierto de Maleza. Ac ceso libre.

• 12H. Glorieta de España. Concierto Paprika Jazz Band. Acceso libre.

• 12H. Plaza de Julián Romea. XVI Encuentro de Sardini llas con los jóvenes tutelados por la Consejería de Fa milia e Igualdad de Oportunidades , en los Centros de Acogida de la Comunidad Autónoma. Realización de un desfile por los propios niños con trajes realizados por ellos mismos acompañados por miembros de la Agrupación Sardinera y sardineros de varios grupos. Al finalizar se entregarán obsequios a los participantes.

• 17H. Desfile «Batalla de las Flores». Desfile en el que par ticipan carrozas alegóricas a los festejos tradicionales de nuestras Fiestas de Primavera así como otros temas, todas ellas decoradas con flores naturales, teniendo como objeto exaltar la incomparable primavera murcia na. A su término, en la Plaza de Camachos reparto de las flores que adornan las carrozas. Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado (formación), Alfonso X, Plaza de Santo Domin go, Alejandro Seiquer, Plaza Cetina, Isidoro de la Cierva, Apóstoles, Plaza de Belluga, Arenal, Glorieta de España, Martínez Tornel, Puente Viejo, Avda. Canalejas y Plaza de Camachos donde se repartirán las flores que decoran las carrozas. Homenaje al Escudo de Murcia. La carro za alusiva al escudo de Murcia se detendrá a su paso

frente a la puerta de la Casa Consistorial. Actuación del Orfeón y Orquesta de Jóvenes interpretan el 'Himno a Murcia'. Gran espectáculo piromusical y lluvia de flores en homenaje al escudo de Murcia.

• 17H. y 18.30H. Jardín del Malecón. Campeonato de Bolos Huertanos Fiestas de Primavera de Murcia. Tor neo Malecón. Cuartos de Final. Equipos participantes: «Rincón del Marqués», «Los Rolines», «Hotel Portmán», «G. Festival-C.Moreno», «Junta Vecinal de Churra», «Gastrobar Novias A», «Gastrobar Novias B», «C. Los Colañas», «Plaza 3-Transportes Pina», «Intersport».

• 20H. Plaza de Romea Gran concierto homenaje a Murcia con la Compañía Lírica de Madrid. El repertorio será un constante homenaje a Murcia con canciones como: Bolero a Murcia, La Parranda, Himno a Murcia.

• 20.30H. Desfile de «La Llegada de la Sardina». Itine rario: Plaza Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Santa Clara, Maestro Alonso, Gran Vía Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Glorieta de España.

• 21H. Teatro Circo. Ciclo Conciertos en Primavera. Orquesta Mondragón Precio: 20 €. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

• 21.30H. Café de Alba. Concierto Vivace. Folk. Organi za: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 21.30H. Glorieta de España. Glorieta Sardinera. Anima ción musical DJ Juanma Castillo y Fran Sáez. Entrega de la Sardina. La Alcaldesa de Cehegín hace entrega de la sardina al Excmo. Sr. Alcalde de Murcia y éste al Presidente de la Agrupación Sardinera. Espectáculo audiopirovisual.

• 22H. La Puerta Falsa. Humor en pelotas. Humor. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 21.30H. Pérgola de San Basilio. Actuaciones del concurso de tunas: Tuna Femenina Javeriana (Co lombia); Tuna Hinoportuna (Portugal); Tuna Garcilaso de la Vega (Perú); Tuna Arquitectura Técnica (Grana da); Tuna Informática de La Laguna (Tenerife); Tuna Aguascalientes (México). Ronda Tuna a las Reina de la Huerta y su Corte de Honor

Viernes, 25 de abril

• 10H. Museo Ramón Gaya. Libro Recomendado Infantil: «He visto un pájaro carpintero» de Michal Skibinski • 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo. Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 11-13H. Museo de la Ciudad. Salón de actos. Taller: «Insectos, arte y palabras murcianas: un taller de exploración creativa». Impartido por Violeta Nicolás Martínez. A partir de 5 años. Inscripciones en www. museodelaciudad.murcia.es

• 11H. Glorieta de España Actuación y pasacalles de la representación de la Banda de Gaites de Candás y de la Banda de Gaites de Castrillón (Asturias). Itinera rio: Glorieta, Belluga, Salzillo, Trapería, Santo Domingo.

• 12H. Calle Basabé. Espacio Sardinero. Programa Ca dena SER (12H.) Actuaciones: Los 40 (16H.); Dingy (18H.); REM Djs (20H).

• 12H. Avda. Libertad. Velatorio infantil de la Sardina. Espectáculo infantil «Fábrica de Juguetes» presenta do por el Gran Pez, Dña Sardina y el Presidente de la Agrupación Sardinera.

• 17 y 18.30H. Jardín del Malecón. Campeonato de Bolos Huertanos Fiestas de Primavera de Murcia. Torneo Ma lecón. Semifinales. Equipos participantes: «Rincón del Marqués», «Los Rolines», «Hotel Portmán», «G. Festival-C. Moreno», «Junta Vecinal de Churra», «Gastrobar No vias A», «Gastrobar Novias B», «C. Los Colañas», «Plaza 3-Transportes Pina», «Intersport».

• 17.30H. Avda. Libertad «La Calle Salsa». Acceso libre. • 18-20H. Museo de la Ciudad. Taller: «Proceso de creación de la novela gráfica y el comic». Impartido por Manuel Martínez Meseguer. Entrada libre hasta completar aforo.

• 20H. Desfile de «El Testamento de la Sardina». Itinera rio: Avda. Gutiérrez Mellado. Alfonso X, Plaza Circular, Avda. Constitución, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Plaza Martínez Tornel, Glorieta de España.

• 21.30H. Glorieta de España. Glorieta Sardinera. Animación musical DJ Juanma Castillo y Fran Sáez. Lectura del Testamento de la Sardina, a cargo de Dña Sardina 2025. Espectáculo audiopirovisual.

• 22H. La Puerta Falsa. Concierto Alis. Canción de autor. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 22H. Sala Revolver. Concierto Alto Voltaje. Tributo a AC/DC. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 22H. Garaje Beat Club. Concierto La Esencia de Chuky. Punk/Rock. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 22H. Sala REM. Concierto Sharif. Rap. Organiza: Asocia ción de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 17.30H. Salón Noble Edificio Moneo. Recepción de au toridades a las tunas participantes. Concurso Ronda Tuna a la Reina de la Huerta y su Corte desde el balcón del Ayuntamiento.

• 21.30H. Pérgola de San Basilio. Gala de clausura del XXXVI Certamen Internacional de Tunas «Costa Cálida». Entrega de premios. Actuación de la tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Actuación del grupo invitado «Távala».

Sábado, 26 de abril

• 11H. Pasacalles de los grupos sardineros por distintas calles de la ciudad.

• 11H. Calle Basabé. Espacio Sardinero. Actuaciones: Celes (11H.); Adef (13H.); Salmerock (15H.); Carlos Areces (17H.); Dingy (19H.).

• 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 11H. Jardín del Malecón. Campeonato de Bolos Huer tanos Fiestas de Primavera de Murcia. Torneo Malecón. Final. Equipos participantes: «Rincón del Marqués», «Los Rolines», «Hotel Portmán», «G. Festival-C.Moreno», «Junta Vecinal de Churra», «Gastrobar Novias A», «Gastrobar Novias B», «C. Los Colañas», «Plaza 3-Transportes Pina», «Intersport».

• 11-24H. 'BARRACA 1200' FEST. Jardín Constitución. • 12H. Desfile de Doña Sardina. Itinerario: Pza. Belluga, C/ Salzillo, C/ Trapería, Pza. Sto. Domingo, Avda. Al fonso X el Sabio y Pza. Circular.

• 13H. Plaza de Romea. Concierto de Nito Rock y El Sótano del Doctor. Acceso libre. Organiza: Agrupación Sardinera.

• 14H. Pza. Circular. Traca de fuegos artificiales. • 18H. La Puerta Falsa. Jose el Mentalista: El Show de la calculadora humana. Humor. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 20.30H. Gran desfile del Entierro de la Sardina. Itine rario: Avda. S. Juan de la Cruz, C/ Sta. Joaquina de Vedruna, C/ Princesa, C/ Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuen santa, Avda. Constitución, Pza. Circular, Avda. Primo de Rivera y Plaza Díez de Revenga. Venta de localidades: compralaentrada.com

• 20.30H. La Puerta Falsa. Carolina Noriega: Gilipollas por el mundo. Humor. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 22H. La Puerta Falsa. Concierto Siglo XXI, tributo a Mecano. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 23H. Garaje Beat Club. Kinestesia de sol a sol. Preparty (electrónica): The Prototypes, Bub Elements, Oto, No Aka, Septem, Rubreak. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

• 24H. Plaza Martínez Tornel. Espectáculo musical. • 1.30H. Plaza Martínez Tornel. Quema de la Sardina y monumental castillo de fuegos artificiales en la Pa sarela Miguel Caballero a cargo de Pirotécnia Ángel Canovas, Pirotecnia Murciana y Pirotecnia Cañete.

Domingo, 27 de abril

• 9-14H. Lago de la C/ Pintor Almela Costa. XX Muestra de Modelismo Naval.

9.30H. Recepción de participantes.

10H. Navegación libre

11.30H. Prueba de habilidad para niños.

13H. Regata de vela.

14H. Clausura. Acceso libre. Organiza: Club de RC Mo delismo Naval de Murcia.

• 11-14H. y 15.30-20.30H. Río Segura. Paseos en barca por el Segura. Alquiler de botes de remo Precio: 1€. Información: www.eltiodelabarca.com

• 11H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario: «Lucía. El secreto de las estrellas fugaces» Destinatarios: niños a partir de 5 años. Precio: 1€.

• 12H. Pza. Santo Domingo. XVII Festival de Magia de cerca en la calle. Con la participación de Mag Malas truc, Mago Lumaky y Noa, y Victor Marín. Acceso libre.

• 12H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario: Pato y las estaciones Destinatarios: niños a partir de 3 años. Precio: 1€.

• 13H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario: Dino saurios. Una historia de supervivencia. Destinatarios: niños a partir de 8 años. Precio: 1€.

• 14H. Clausura de las Barracas en el Jardín del Malecón • 18H. La Puerta Falsa. Concierto. Ilinoise + Pedro Zapa ta. Canción de autor. Organiza: Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.