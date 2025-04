Así puedes colocarte el fajín para el traje huertano sin ayuda

María Nortes Pérez Lunes, 21 de abril 2025, 10:28 Comenta Compartir

A escasas horas de que comience uno de los días grandes de las Fiestas de Primavera de Murcia, las barracas ya se van llenando con el espíritu de miles de huertanos que, un año más, celebran durante siete días la historia y tradición del municipio. El Bando de la Huerta, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, inundará este martes la ciudad de vecinos y visitantes ataviados con la indumentaria típica de estas fiestas.

El traje huertano, uno de los símbolos más importantes de esta celebración, ha perdurado durante siglos en Murcia, adaptándose a los distintos cambios generacionales sin perder su esencia. En el caso de los hombres, el atuendo está formado por una camisa, un zaragüel, un fajín, un chaleco, una chaquetilla y unas esparteñas.

La versión femenina, por su parte, incluye un corpiño, unos cucos con enaguas, un refajo, una camisa, un delantal, un manto y varios adornos aunque, en los últimos años, muchas mujeres han optado por lucir el traje masculino por comodidad. Sin embargo, cada año surge una duda común durante el Bando de la Huerta: ¿cómo se coloca el fajín?

Para resolver esta cuestión, Confecciones Madrid, una tienda de trajes regionales situada en pleno corazón de Murcia, en el barrio de Vistalegre, proporciona una serie de recomendaciones para que todos los murcianos puedan colocarse correctamente esta prenda característica y así lucir el traje huertano.

María José, una de las gerentes del comercio, explica que aunque existen diversas formas de colocarse el fajín huertano, la más tradicional -y la más habitual- es aquella en la que el extremo cuelga hasta la altura de la rodilla. En primer lugar, se sitúa la faja de lado, se hace un pequeño pliegue y se enrolla alrededor de la cintura hasta que termina en la parte trasera. «Cuanto más ajustado quede, mejor se sujeta, sin necesidad de utilizar imperdibles ni otros elementos», señala.

Un comercio familiar con alma huertana

Confecciones Madrid nació a principios de los años 80 de la mano de un matrimonio de emprendedores, que tuvo el sueño de montar su propio negocio tradicional. María José y Mónica Madrid, hijas de los fundadores, son actualmente las encargadas de este comercio que lleva más de cuatro décadas vistiendo a los murcianos con trajes elaborados en su propio taller para la Batalla de las Flores, el Entierro de la Sardina, los Moros y Cristianos, Navidad, Carnaval y Semana Santa, entre otras festividades.

Para las hermanas Madrid «es un orgullo poder seguir las tradiciones y ayudar a que las personas se vistan de huertanos», sobre todo, porque durante el Bando de la Huerta parece que «si no vas vestido, no es lo mismo», según señala María José. Además, la murciana también admite que, año tras año, «hay menos gente que no se viste».

Ampliar Varios clientes esperan para comprar su traje huertano (izq), en Confecciones Madrid. Marta A. Aznar

El Bando de la Huerta, una celebración que traspasa fronteras

Más allá de su valor tradicional y festivo, el Bando de la Huerta atrae a personas de todo el mundo: «Tengo clientes que vienen de fuera, de otros países como Bruselas o Finlandia y muchos del resto de España». Además, según María José, los extranjeros que participan «disfrutan» vistiéndose con el traje huertano y normalmente suelen «repetir», algo que, según admite, le da «mucho gusto».

Y es que, con el ambiente festivo ya instalado en las calles y los zaragüelles, chalecos, refajos y fajines por casi todos los escaparates, los comercios de Murcia ultiman detalles con la ilusión de celebrar una semana de tradición, que une a generaciones y llena de vida la ciudad.