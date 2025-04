Un 'photocall' al estilo de los eventos de Hollywood aterriza en el Bando de la Huerta de Murcia

María Nortes Martes, 22 de abril 2025, 13:53 Compartir

Con la celebración del tradicional Bando de la Huerta este martes, la ciudad de Murcia ha acogido distintas actividades y actos que han llenado el municipio de vecinos y visitantes listos para disfrutar, un año más, de las Fiestas de Primavera. El diario LA VERDAD y Photoflash Events se han sumado a la celebración del Bando de la Huerta organizando un 'Glambot': un innovador sistema que consiste en un brazo robotizado de alta precisión que captura vídeos en cámara lenta con movimientos dinámicos. Lo utilizan en algunas de las alfombras rojas más famosas del mundo, como la de los Grammy o los Oscar.

Ubicado en la plaza de Santo Domingo, frente al CEIP Cierva Peñafiel, el 'photocall' ha permanecido abierto desde las 10 hasta las 14 horas. Por él han pasado decenas de murcianos, todos ellos ataviados con el traje regional y con la ilusión de participar en esta actividad, que muchos de ellos afirmaban no haber visto nunca en la Región de Murcia. Ana, que se ha unido al 'glambot' junto a sus dos hijas, cuenta que le sonaba de haberlo visto en los Grammy: «Pasaba por aquí, he visto esta actividad que me parecía divertida y he animado a mis dos hijas pequeñas a participar. A ver cómo nos sale.»

El operario del 'Glambot' cuenta que el método que se utiliza es exactamente el mismo que el de las alfombras rojas más famosas del mundo. «Es igual… Tenemos la tablet, le damos al botón y la cámara gira en el eje. Sobre la mitad, se pone a cámara lenta y da como resultado unas imágenes muy chulas», explica.

Una actividad tanto para los más pequeños como para los mayores. Personas como Juana, a la que su avanzada edad no le impide salir a bailar frente al 'photocall': «Me haré un baile chulo. Lo importante es disfrutarlo», concluye.

Todas las imágenes estarán disponibles el miércoles, 23 de abril, en www.laverdad.es.