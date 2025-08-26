Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia La exitosa banda ofrecerá una propuesta con toques musicales, a los pies de la Catedral, el próximo 7 de septiembre; «la plaza no se puede ensanchar, vengan con tiempo», advierte el edil

Un toque muy musical volverá a tener este año el pregón de la feria de Murcia y, esta vez, por todo lo alto. La banda más exitosa del momento de entre todas las nacidas en la capital murciana será la encargada de poner voz y ritmo a la cita, en un año en el que la ciudad celebra su 1.200 aniversario. Se trata de Viva Suecia, que comparecerá el domingo 7 de septiembre, a las 21.30 horas, en la plaza Cardenal Belluga, justo el día después de abarrotar el recinto de conciertos de Molina de Segura en el B-Side, para el que han agotado entradas, generando grandes colas en taquilla. «No podemos ensanchar los límites de la plaza, por lo que instamos a todos los interesados a acudir a la lectura a que lo hagan con tiempo», apuntó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

«No sabíamos que se podía cobrar por esto», comentaba con humor el bajista del grupo, Jess Fabric, después de señalar el alcalde de Murcia, José Ballesta, que Viva Suecia realizará este pregón «de manera desinteresada y altruista». Tanto él como el guitarrista de la banda, Alberto Cantúa, que no son originarios de la Región, aseguraron sentirse parte de una tierra que los ha acogido y desde la que han podido cumplir su sueño. «Tenía la esperanza de que el alcalde me firmara algo que acreditara que soy oficialmente de aquí», bromeaba Cantúa, orgulloso de haber vivido tantas cosas en la ciudad. «Nos hemos emborrachado en cada bar, hemos conocido el amor en sus calles… yo, incluso, estoy repatriando a mi familia», concluía el guitarrista.

«La gente nos pregunta qué pasa en Murcia y, cuando viene lo descubre rápido y, casi que no queremos que eso ocurra para conservar nuestro paraíso, nuestro lugar más favorito del mundo, aquel en el que nacimos, vivimos y nos desarrollamos», señalaba el cantante de la banda, Rafa Val, la parte más murciana de la banda junto al emocionado 'alberqueño' Fernando Campillo. El solista quiso poner en valor, además, la senda que Viva Suecia ha transitado hacia el éxito y que fue pavimentada por otros grupos que los precedieron. «Son muchas, desde Farmacia de Guardia hasta Second, que son los que más camino nos abrieron, ¡ojalá seamos nosotros alguna vez los Second de otros chavales!», añadió Val, concluyendo que espera que, «dentro de 1.200 años, nuestra conciencia, a bordo de un esqueleto biónico, pueda volver a dar el pregón».

En cuanto a la estructura y puesta en escena del pregón , que tendrán lugar «bajo el imafronte más bonito del mundo», Ballesta lo calificó como el «secreto mejor guardado». «Expresarán sus sentimientos, recogidos calle a calle y plaza a plaza, mezclados, evidentemente con algo de música; pero lo importante es recoger el sentimiento de murcianía, que no es algo caduco». Concluyó señalando que ellos capaces de llenar los pabellones más grandes del país, son solo «un ejemplo de la revolución del talento que se da en esta tierra» y que se manifiesta en un escenario, pero también en una pista de tenis, en un circuito de motociclismo o en las páginas de un libro». Del Viva Suecia al '¡viva Murcia!'.