La Bienvenida mora y cristiana, en el pasacalles de ayer. A. MOLINA

Títeres y pasacalles como antesala de la despedida a la Patrona de Murcia

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:47

La Feria de Septiembre encara su recta final, preparada para vivir desde hoy y hasta el lunes los últimos actos festivos antes de bajar el telón el próximo martes grande, con la subida de la Patrona a la Fuensanta en romería.

  1. Adiós a La Morenica

    La Cuadrilla de Patiño, a cargo de la ronda centenaria

Antes del gran peregrinaje anual de La Morenica, la Cuadrilla de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño será la encargada de cantar en la ronda de despedida a la Patrona, tal como anunciaron ayer fuentes municipales tras la presentación de esta costumbre ya documentada en 1913. La plaza de la Cruz albergará el lunes día 15, desde las 21 horas, bailes tradicionales en honor a la Virgen de la Fuensanta, que anticiparán la ronda cantada por la cuadrilla patiñera, en una emotiva cita con la devoción, la música y la tradición a partir de las 21.30 horas.

  1. Teatro infantil

    'Los tres cerditos' se cobijan en la plaza de la Paja

La Verbena Popular de Títeres, una de las actividades para público familiar incluidas en el programa de fiestas, ha convertido la plaza de la Paja durante las tardes de feria en un escenario adaptado a niños a partir de un año de edad. Ayer fue el turno del clásico infantil 'Los tres cerditos'.

  1. Moros y Cristianos

    Bando municipal y Bienvenida a la Fiesta

Si hoy toma el mando de la jornada festiva el Gran Desfile de Moros y Cristianos, principal acto festero de la federación de kábilas y mesnadas -y que discurrirá con el mayor boato prometido hasta la fecha-, ayer fue el turno del pasacalles de Bienvenida a la Fiesta. Un recorrido que culminó con el Acto de Bienvenida, en la Glorieta de España. Allí, desde el balcón municipal, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ofreció todo un recibimiento oficial al festejo, declarado de Interés Turístico Internacional el pasado mes de junio.

