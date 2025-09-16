Jotas y malagueñas para despedir a la Virgen de la Fuensanta en la víspera de la Romería Transporte gratis y un operativo reforzado de seguridad y limpieza marcan hoy el regreso de la Patrona a su santuario en Algezares

Doce días y doce noches ha estado la Virgen de la Fuensanta cobijada en la Catedral de Murcia para alumbrar durante la Feria de Septiembre, con su guía más festiva, a murcianas, murcianos y visitantes. Con su llegada hoy, en multitudinaria peregrinación, a su santuario en Algezares, cierran un año más las fiestas de la capital del Segura. Antes, y para despedir a la Morenica entre pétalos y bailes hasta Cuaresma, momento en el que regresará a la ciudad, las peñas huertanas protagonizaron anoche el tradicional desfile en su honor, que culminó con la centenaria tradición de la ronda de despedida, a cargo de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño.

El cortejo partió de la plaza de Santo Domingo a las 21 horas, y desplegó su saber hacer comandado por el Tío de la Pita y entre huertanos, gigantes y cabezudos, que no escatimaron en su petalada al paso de las cortes de honor de la Reina Infantil –Alejandra Belmonte Chekh, de la peña El Membrillo, de Santiago y Zaraíche– y de la Reina de la Huerta –Alba Franco Sánchez, de El Caliche, de Los Garres–. Finalmente, los gigantes Alfonso X El Sabio y Doña Violante, junto a los grupos de Coros y Danzas de las peñas federadas –además de la invitada Cuadrilla de El Berro, de Alhama de Murcia–, llegaron a la Catedral y entraron por pequeñas tandas al Altar Mayor. Como colofón, la Cuadrilla de Patiño, formada por cerca de una treintena de músicos y bailaores, fue la encargada de la ronda, costumbre documentada por la propia Hermandad ya en 1913. Los patiñeros comenzaron con baile suelto por jotas y malagueñas en la plaza de la Cruz. En el interior catedralicio, fue el turno de las coplas improvisadas, a son de malagueña, por Francisco Javier Nicolás 'El Floristero'. La noche continuó de nuevo por jotas y malagueñas en los aledaños de la Catedral, donde se dejaron oír guitarras, guitarros, laúdes, panderetas, violines y laúdes.

El martes grande

La Virgen de la Fuensanta vivirá hoy sus últimos instantes antes de partir camino de su santuario con la celebración de la misa oficiada por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y que dará comienzo a las 7 de la mañana. Tras la misa, alrededor de una hora más tarde, miles de romeros llegados de diferentes puntos de la Región de Murcia, e incluso de fuera de la Comunidad Autónoma, iniciarán el martes festivo de Romería. El itinerario, avanzado por la Policía Local, discurrirá a lo largo de los aproximadamente 7 kilómetros que separan, a pie, la plaza del Cardenal Belluga del Santuario de la Fuensanta, en la pedanía de Algezares, con pasos estratégicos en Glorieta de España, Puente de los Peligros, iglesia del Carmen, Ronda Sur y las avenidas del Progreso y Región de Murcia, hasta la calle Subida de la Fuensanta y sus siete cuestas.

Un bus más madrugador

El transporte público municipal, tanto de tranvía como de autobús, será gratuito a lo largo de la jornada festiva. Hasta 17 líneas de bus adelantarán su horario en el primer servicio para facilitar la participación puntual en la Romería desde su inicio.

A las 6 de la mañana saldrán los primeros vehículos de las líneas 26, desde El Palmar, y 44, desde Alcantarilla. A las 6.30, será el turno de las líneas 6, desde La Alberca; 28, desde Sangonera la Verde; 30, desde Zeneta; 31, desde Beniel y El Raal; 36, desde Santomera y Cobatillas; 37, desde El Bojar y Carril de los Pinos; 44, desde La Ñora; 50, desde San José de la Vega, Cabezo de Torres y Churra, y 91, desde Sangonera la Seca.

A las 6.45 horas, partirán los primeros autobuses de las líneas 29, desde La Alberca, y 31, desde Alquerías. Y a las 7 empezarán el servicio la línea 1, desde San Ginés; la 37, desde El Bojar y San José de la Vega, y la 50, desde Cabezo de Torres y Pueblo Nuevo.

Al igual que el año pasado, una lanzadera continua entre Algezares y Murcia, en ambos sentidos, facilitará este martes el desplazamiento rodado entre el barrio del Carmen (parada de Espinosa) y las inmediaciones del Santuario de la Fuensanta (calle Pintor Roca Martínez) a partir las 7 de la mañana. Este servicio trasladará también viajeros desde Algezares a La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta.

Otra de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Murcia para incentivar el menor uso del vehículo privado durante la Romería es el mantenimiento hoy de la gratuidad de los aparcamientos disuasorios de Atocha (212 plazas), Loaysa (197), Fuenteblanca (104) y Justicia (100 plazas).

Incidencias y emergencias

La misa previa a la Romería y el itinerario de subida a la Fuensanta centran el operativo de seguridad para la jornada de hoy, con la participación de cerca de 350 agentes de Policía Local –una veintena más que el año pasado– y de tres funcionarios y 30 voluntarios de Protección Civil –20 menos que en 2024–. Además, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá un retén en el santuario, de 9 a 20 horas, junto con Policía Local y Protección Civil. Otro retén se ubicará en la calle Proclamación, a las 9 horas, para garantizar la seguridad durante los fuegos artificiales en honor a la Patrona. En total participarán doce efectivos, seis por cada salida: un cabo, cuatro bomberos y un conductor. Como en años anteriores, y fruto del convenio suscrito entre Cruz Roja y el Consistorio murciano, el dispositivo contará con el soporte añadido de 73 profesionales: 42 socorristas, un médico y 25 técnicos de Emergencias. Además, la entidad sin ánimo de lucro aportará cinco ambulancias de soporte vital básico, dos de soporte vital avanzado, nueve desfibriladores, dos vehículos de apoyo 4x4, cinco vehículos de transporte de nueve plazas y un puesto médico avanzado. En cuanto a los efectivos aportados por la Policía Nacional a lo largo de toda la Feria de Septiembre –más de 1.700 agentes, tal como puntualizaron ayer fuentes del cuerpo–, el operativo diseñado para salvaguardar la buena marcha de la Romería incluye diferentes unidades de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y el apoyo de unidades desplazadas desde otros puntos del territorio nacional como Madrid, Valencia y Sevilla, junto a médios aéreos –un helicóptero y drones– o la unidad de caballería.

Brigadas rápidas

La limpieza en el entorno natural del Santuario de la Fuensanta, así como en el resto del itinerario entre el enclave algezareño y la Catedral de Murcia, cuenta hoy con una novedad respecto a años anteriores. Así, según informaron ayer fuentes municipales, que una vez más apelaron al civismo ciudadano en su contribución a la seguridad y al cuidado de vías y parajes durante la jornada, «la mejora clave en el dispositivo son las brigadas de intervención rápida». Gracias a ellas no habrá que esperar a que la Morenica llegue a su santuario, en torno a las 15 horas según las previsiones de Policía Local, para iniciar las labores de limpieza, sino que «se actúará en tiempo real durante todo el recorrido». Las brigadas, formadas por 16 operarios, se encargarán de retirar residuos del suelo, reforzar papeleras y sustituir bolsas, entre otras tareas.

Al aporte humano se suman este 2025, según añaden desde el Consistorio murciano, cinco máquinas de apoyo para un operativo global diseñado por PreZero y el Ayuntamiento que contará con un total de 89 operarios y más de 30 vehículos especializados entre cubas, hidrolimpiadoras y barredoras. Asimismo, se han instalado 130 aseos portátiles y papeleras adicionales en zonas habituales de descanso para los romeros.