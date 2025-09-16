La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros

La segunda corrida de la Feria Taurina de Murcia fue la de la Romería, la del «no hay billetes» (con entradas en reventa «a ... 800 pavos» en tendidos de sombra, acreditaban en los mentideros), y también la de las flores en la cabeza. Esto iba buscando el fotógrafo de la socialité murciana, Manolo Gambín, con polo de rayas a lo Freddy Krueger ('Pesadilla en Elm Street'), quién se hartó este martes de disparar la maquinica de fotos; debía llevar varias baterías.

A quien Gambín no encontró dentro fue a una viajera de los océanos como Encarna Zamora, empresaria, asesora y académica de la Academia de Gastronomía, a la que le habían regalado entradas para el lunes, pero estamos a martes y no cabía en sí por su fatal despiste. Sólo fue consciente cuando estaba casi en la cola para entrar. Su desolación al cerciorarse del descuido era un poema. «Nos hemos quedado compuestas y sin novio, ¡qué disparate! Hemos venido con 24 horas de retraso, qué locura». Su último gran viaje a Mesopotamia todavía la tiene maravillada («aquello es otro mundo»), y, ya que iba a saltarse la corrida, aseguró que lo que no puede perderse por nada (ya tendría que ir poniendo alerta en el móvil) es el homenaje al periodista cultural y crítico de teatro de LA VERDAD durante más de 30 años, Antonio Arco, el 29 de septiembre en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia. Con ella venía Inma Lardín, exdiputada regional de Ciudadanos, que se volvió como vino, con su gozo en un pozo. Hay más días de feria, así que regresarán.

La verdad es que se perdieron algo impactante como ver a Roca Rey haciendo virguerías con el capote antes de hincarse de rodillas. La gente chistaba y pedía silencio, pues había demasiado ruido de pipas. Pero al final entre todos ayudaron a que el toro saliera de las tablas. Con los pelos aún de punta comenzaba un pasodoble y una de las faenas más agradecidas.

Ortuño, corbata y chándal

El presidente Fernando López Miras regresó a La Condomina, con el rector de la UMU, José Luján, y Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. También se dejó caer el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, se siente más cómodo con la corbata que con el chándal, pero ayer iba sin corbata. El exalcalde de Yecla estaba entre amigos y compañeros, entre ellos el empresario Antonio Luis Cánovas; el jefe de la Policía Nacional de Molina de Segura, el inspector Miguel Marco Castro; Francisco Abril Ruiz, director general de Administración Local, y el diputado del Grupo Parlamentario Popular Jesús Cano.

José Manuel Abellán, que trabaja en la Delegación del Gobierno en el equipo de Francisco Lucas, volvió de nuevo, esta vez con José Salvador Fuentes Zorita, expresidente de la CHS y siempre socialista, llueva o escampe. No les gustaría nada el insulto masivo y contagioso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que parecía orquestado. Hay que estar donde está la gente, está claro, y lo insólito e inesperado acaece en cualquier momento. Seguro que muchos de los que estaban aquí volverán pronto por estos derroteros, donde están anunciados próximamente Antonio Orozco (27 de septiembre), Raphael (4 de octubre) y Mónica Naranjo (18 de octubre).

Los hermanos Antonio y Jesús Navarro, fundadores de Cash Europa y de Superdumbo, taurinos y fieles a la Feria de Murcia, coincidieron en el coso con auténticos expertos en pasto seco, los responsables de Auro, empresa santomerana de frutos secos selectos que son, según Antonio, «los mejores frutos secos de España». La Policía Nacional saca estos días la Unidad Equina, y los agentes están encantados con que la gente los fotografíe con ellos. Son tan afables que accedieron a retratarse con, seguramente, la aficionada más joven de la plaza, una bebé de 9 meses, Alaia (alegría o gozo en euskera), murcianica nacida en La Arrixaca con nombre vasco, con sus padres Alex y Carmen.

73 peñas huertanas federadas

Los concejales de Cultura, Diego Avilés, y de Deportes, Miguel Ángel Noguera, estaban de vuelta de la romería de la Patrona, y tenían como invitado a los toros al presidente de la Federación de Peñas Huertanas y cronista oficial de Puente Tocinos, Juan García Serrano, en muletas por una reciente convalecencia y ya muy motivado para el desfile internacional del Bando de la Huerta, que cumplirá 175 años en 2026. Será celebrado como merece Murcia, con las 73 peñas federadas, el 90% del municipio de Murcia, que están ya trabajando en darle contenido: «Uno disfruta estando ocupado».

Avilés repetirá el domingo en La Condomina con otros invitados como el presidente de la Agrupación Sardinera, el diseñador de moda flamenca Manuel de la Vega y el arquitecto y artista total Vicente Martínez Gadea, comisario del homenaje a Antonio Ballester en el Palacio Almudí. Del Cabildo de Cofradías de Murcia estaba también Diego Avilés padre, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, padre e hijo son un calco, y el director del Museo Ramón Gaya de Murcia, Rafael Fuster, que ilustra el cartel de la revista del Club Taurino que se presenta este miércoles, a las 13 horas, con un capote como motivo pictórico, una media verónica sin torero, geométrica, como suele ser su pintura, en acrílico. Fuster comentó la relación de Gaya, el pintor y también apreciado escritor, con la tauromaquia, como ilustrador de carteles.

No pudo ser más aburrido el primer toro de Talavante; el torero parecía incómodo. No hubo manera. Una bandera de Perú en la barrera nos recordaba el lugar de nacimiento del torero líder del escalafón, Roca Rey. Perú, tierra donde vivió varios años el Papa León XIV, es el país de moda.

Paco Villaverde, autor de 'Enrique Ponce, el discurso del maestro' y una de las personas que mejor conocen al torero de Chiva, recordó la relación tan bonita que une al valenciano con la afición murciana, aquí ha podido expresarse en todas sus dimensiones y muy especialmente en la humana y artística. Lleva a Murcia en el corazón, tanto que el pregón taurino que pronunció en 2017 le salió del tirón. «Cada plaza tiene una idiosincrasia y un gusto distinto, y Ponce ha sido un torero especialmente comprendido en Bilbao, en México, en Madrid, pero donde casa y une su toreo con el público es en Murcia y en otras plazas del Mediterráneo como Granada, Almería… en Valencia le han exigido muchísimo y las dos cornadas graves que tuvo fueron en su tierra». Aquí indultó el valenciano, de hecho, el primer toro del nuevo Reglamento.

Alamanes y caireles

El viernes se va a poner en circulación en la plaza una nueva revista. 'Alamanes y caireles', con Antonio Bienvenida en portada, dedicada a Murcia, con el Cristo del Rescate en la contraportada. Son dos de las palabras más bonitas del diccionario taurino: alamar es el adorno típico de los trajes de torear, y está formado, según los académicos, por una muletilla de la que cuelgan caireles.

Estos días también se difunde por Ronda de Garay la corrida de alternativa anunciada para el 25 de septiembre en Abarán, en la que el murciano José María Trigueros tomará los trastes de torero, con Sebastián Castella y Tomás Rufo como padrinos, y toros de Buenavista. Para no perderse. Desde luego lo que no tiene precio es la valentía de Ureña pegándose al toro, ayer ofreció un buen número de oportunidades para los reporteros gráficos. Fue una corrida de floripondios y moños bien puestos, pero también de muchas camisas abiertas; La Condomina definitivamente no es la pasarela Cibeles.

Todo lo que importa sucede en un redondel. ¡Pero qué grande es el de La Condomina! El grito de emoción del respetable en la primera estocada de Ureña fue de verdad y la concesión de las dos orejas convenció a todos. Él, en agradecimiento, bebió de las botas de vino. Lluvia de flores, sombreros, mantones y capas de torear; a la efusiva aficionada a la que le lanzó las dos orejas le hicieron llegar también pañuelos de papel conseguidos en colecta para limpiarse las gotas de sangre.

Por cierto, Juan Antonio Ruiz, el aficionado de La Alberca que se llama como Espartaco y nunca falla en La Condomina, ya no tiene conejos en su huerta. «Cada vez que me sacas en LA VERDAD se quedan todos mis amigos muertos. Te voy a decir una cosa, tenemos un almuerzo pendiente, hay que celebrar la vida con unas morcillicas». Cómo explicarle que estoy pensando en hacerme vegano.