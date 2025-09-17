Rafael Fuster ilustra la portada de la revista 'La Prensa en 7 tardes'

El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y la Fundación Asociación de la Prensa presentaron ayer, miércoles, la nueva edición de la ... revista cultural 'La Prensa en 7 Tardes'. Una publicación con más de tres décadas de historia en la que el periodismo, la literatura, el arte y la tauromaquia se entrelazan cada nuevo mes de septiembre, dentro de la celebración de la Feria Taurina de Murcia.

La presentación tuvo lugar en el Real Club Taurino de Murcia, con el decano del colegio de Periodistas, Miguel Massotti Manzanares, en la mesa, junto al artista Rafael Fuster, encargado de ilustrar la portada de la revista, y José Francisco Bayona, director de la publicación.

En las 46 páginas de la revista, editada con lujo, a todo color, colaboran más de una decena de firmas con diferentes crónicas especializadas. El autor de la portada, Rafael Fuster, artista y director del Museo Ramón Gaya de Murcia, declaró que el mundo de la tauromaquia no se basa solo en los toros en sí, sino en todo aquello que lo rodea, con una belleza y estilismos de especial relevancia que han quedado reflejados en la cabecera de la revista.

La edición impresa se puede recoger en la sede del Colegio de Periodistas gratis, previa solicitud por correo electrónico

La edición impresa de la revista 'La Prensa en 7 Tardes' se puede recoger en la sede del Colegio de Periodistas de forma gratuita, previa solicitud por correo electrónico. Su versión digital también está disponible en la biblioteca de publicaciones de la página web del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, a la que se puede acceder directamente desde el siguiente enlace: periodistasrm.es/publicaciones-toros/.

Cabe recordar que la Corrida de la Prensa tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, a las 18.30 horas, en la Plaza de Toros de Murcia, con un cartel compuesto por toros de La Palmosilla para Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez.

El acto de presentación de la revista se enmarcó en los Aperitivos taurinos que se celebran durante estos días en el Real Vlb Taurino. En ese mismo espacio, el martes, el matador de toros Julián López 'El Juli' recibió la Medalla de Oro del Club. En una tertulia, recorrió por los capítulos más importantes de su carrera profesional.