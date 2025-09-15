La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la primera corrida de la Feria en La Condomina.

Ver 44 fotos
Asistentes a la primera corrida de la Feria en La Condomina. Javier Carrión/ AGM
Feria Taurina de Murcia

Sin pastillas para el miedo en La Condomina

Tauromaquia ·

Borja Jiménez trae la alegría a los tendidos de Murcia, en la primera corrida que vio en su vida la secretaria de la Asamblea Regional, y con López Miras, Carlos Herrera y Francisco Bernabé en el mismo banco

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:00

Era la primera vez de Borja Jiménez en la plaza de toros de Murcia y salió al ruedo desmonterado, con la montera en la mano, ... por ser nuevo en La Condomina. La fiesta nacional, en la primera corrida de este ciclo, concentró al respetable a la sombra, el sol estaba copado por auténticos y sudorosos valientes que, eso sí, se quedaron petrificados de golpe con el temprano revolcón de José Mari Manzanares nada más comenzar la faena a su primero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  5. 5

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  6. 6

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  7. 7

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  8. 8

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  9. 9

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  10. 10

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sin pastillas para el miedo en La Condomina