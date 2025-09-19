La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paco Ureña (Lorca, 1982) indultó en la Feria de Albacete un toro y salió a hombros el martes en Murcia. G. Carrión/ AGM
Torero

Paco Ureña: «Tengo mucha ilusión de torear en La Condomina como lo siento de verdad»

Sobre los compañeros de terna de hoy, el lorquino dice que «tanto Perera como Daniel Luque están en todo su esplendor como toreros»

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:12

Hablamos con Ureña la tarde antes de hacer su segundo paseíllo en la feria de Murcia. Se encuentra tranquilo y lo encontramos haciendo labores de ... padre, después de cumplir con su rutina diaria de entrenamiento. El final de temporada, después de un inicio complicado, viene con el viento soplando a favor. Ureña está en racha, firmando el pasado sábado una faena memorable en la feria de Albacete, paseando dos orejas y un rabo e indultando al toro 'Diablillo', de Daniel Ruiz, y corroborando su gran momento en Murcia el martes, saliendo a hombros junto a Roca Rey por la puerta grande de La Condomina.

