La Feria Taurina aúna un encierro infantil, corridas de toros y actos culturales

Roca Rey será el encargado de pregonar la feria en el Auditorio Víctor Villegas, el 10 de septiembre, a las 20.30 horas

Del 10 al 21 de septiembre, Murcia acogerá la aclamada Feria Taurina con un calendario de actividades para apasionados de este mundo y público en general. El torero Andrés Roca Rey será el encargado de pregonar la feria de este año, en un acto inaugural que se celebrará en la sala Miguel Ángel Clares del Auditorio Víctor Villegas el miércoles 10 de septiembre, a las 20.30 horas. Será el pistoletazo de salida de la programación oficial durante la Feria de Septiembre, que incluye actos culturales, musicales, literarias y de reconocimientos.

La Feria Taurina repite la misma estructura del pasado año, con cuatro corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada picada. Por el albero de la plaza La Condomina, faenarán: Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta (domingo 16); Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Juan Ortega (lunes 15); Talavante, Paco Ureña y Roca Rey (martes 16); Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque (viernes 19); Sebastián Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez (sábado 20), y Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens (domingo 21).

Todos los festejos darán comienzo a las 18.30 horas en La Condomina. Como preámbulo a la Feria Taurina, tendrá lugar un encierro infantil en la mañana del sábado 13 por la avenida Alfonso X El Sabio.

Las actividades de la Feria Taurina también se enmarcan en el homenaje por los 1.200 años de la fundación de la ciudad de Murcia. De hecho, la corrida de toros del viernes 19 está dedicada a esta celebración, con toros de El Parralejo para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque. Cabe remarcar que la corrida de la prensa alcanza su 111 edición este año.

La venta de entradas se puede realizar 'online', a través de la página web de la plaza de toros de Murcia, así como en las taquillas del coso, que volvieron a abrir físicamente el pasado 1 de septiembre.