La Feria de Murcia arranca esta tarde con la novillada con picadores, dos de ellos de la Región

F. O. Murcia Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:29 Comenta Compartir

La Feria de Murcia 2025 arranca este domingo con una novillada con picadores en la que vuelven a La Condomina los novillos de Fuente Ymbro, que facilitaron el año pasado el triunfo de los diestros.

El cartel cuenta con dos novilleros de la Región de Murcia, que se medirán a una de las figuras del escalafón.

Abre plaza el murciano Cristóbal Ramos 'Parrita' en la que será su primera novillada del año. Siempre fue un torero de pellizco que en sus inicios despertó muchísima ilusión en los aficionados de Murcia. La de hoy es una buena oportunidad para demostrar que tiene cosas que decir, como ya se vieron en su etapa de novillero sin picadores, como alumno de las Escuelas de Murcia y de la Fundación El Juli. El año pasado salió a hombros en la plaza de toros de Cehegín.

El novillero de Torre Pacheco Víctor Acebo regresa a Murcia tras salir a hombros en la novillada del año pasado. Novillero de buen gusto, forjado en la Escuela Taurina de Almería, este año lleva toreadas tres novilladas en las que ha cortado siete orejas, además de algún festival que le han permitido madurar en su toreo.

El sevillano Javier Zulueta, uno de los novilleros punteros del escalafón, se presenta en Murcia a poco de tomar la alternativa en la próxima feria de San Miguel de Sevilla, donde tendrá como padrino a Morante de la Puebla. Atesora un toreo muy estético. Ocupa el segundo lugar en el escalafón de novilleros. Lleva toreadas veinticinco novilladas esta temporada, con treinta y dos orejas cortadas, actuando ocho tardes en plazas de primera.

El festejo dará comienzo a las 18.30 horas. Las taquillas de la plaza estarán abiertas desde las 10 de la mañana.