Una de las catas de Estrella de Levante en los Huertos del Malecón. Estrella de Levante

Estrella de Levante ofrece catas gratis en la Feria de Septiembre

La cervecera murciana contará con un puesto propio en el recinto de los Huertos del Malecón, donde se podrá degustar su producto

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:16

Estrella de Levante será la cerveza patrocinadora de la Feria de Septiembre. La cervecera murciana contará con un puesto propio en el recinto de los Huertos del Malecón, donde el público podrá disfrutar de todas las referencias de Estrella de Levante, incluidas las ediciones limitadas que la marca elabora inspirándose en diferentes estilos como Negra, Trigo o Sin Filtrar.

Además, ofrecerá catas maridadas en las que se podrán degustar cuatro de sus cervezas más representativas: Estrella de Levante, Punta Este, Verna y Reserva 60 Aniversario. Estas catas se celebrarán los días 4, 11 y 15 de septiembre, en dos turnos diarios a las 20.00 y a las 22.00 horas. Cada sesión estará acompañada de cuatro tapas típicas murcianas, con el objetivo de mostrar al público el concepto del maridaje y cómo la gastronomía local realza los matices de cada cerveza. Las catas serán ofrecidas por Ángela Marulanda, maestra de catas de Estrella de Levante.

Las entradas para participar en las catas tendrán un aforo limitado de 30 personas por turno y se podrán adquirir a través de la web compralaentrada.com los mismos días de cada sesión a partir de las 10.00 de la mañana.

