Un bus lanzadera gratuito conectará la Fica y el Malecón durante la Feria de Murcia Tendrá una frecuencia aproximada cada 15 minutos y una parada intermedia en la plaza de la Cruz Roja; el transporte público volverá a ser gratis el día de la Romería y los disuasorios, durante todas las celebraciones

Pedro Navarro Viernes, 29 de agosto 2025, 13:25 | Actualizado 14:25h.

Los principales puntos de atención de la Feria de Murcia estarán conectados de manera ininterrumpida y gratuita. Y es que el Ayuntamiento de Murcia pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio de lanzadera que unirá los recintos de la Fica y el de los Huertos en el Malecón del 4 al 16 de septiembre, según anunció el consejero de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, durante la presentación del dispositivo de transporte público para estas fiestas.

Este servicio especial de autobús tendrá, además, una parada intermedia en la plaza de la Cruz Roja, que acogerá el espacio de 'food trucks' y que da acceso a los conciertos del puente de Hierro, para acabar de vertebrar los distintos escenarios de la Feria, que vuelven a articularse en esta ocasión en torno al río Segura. Los dos autobuses que prestarán el servicio circularán de 18 horas a 23 horas. El tiempo por trayecto está estimado en unos 23 minutos, por lo que se espera que salga una expedición por sentido cada 15 minutos, aunque se tratará de ajustar la frecuencia a la demanda.

El servicio, sin coste de billete, será prestado con vehículos del modelo conocido como 'merceditas', es decir, de un tamaño similar a los que utilizan los llamados 'coloraos' en las rutas urbanas, debido «a las características necesarias para los radios de giro previstos». El trayecto se prestará por la margen izquierda del río, a través de Intendente Jorge Palacios, Paseo de Garay, Teniente Flomesta y Plano de San Francisco, para volver por el mismo recorrido pero en sentido inverso.

Junto a la lanzadera, se reforzarán las principales líneas urbanas para acercar a los vecinos a los principales escenarios de la Feria. De esta manera, la línea circular C-2, una de las más utilizadas en estas fechas, incorporará 410 plazas adicionales diarias, conectando puntos como la estación de tren y el barrio del Carmen, así como la plaza Circular con la Fica y el Malecón. Por su parte, la línea R-80 incorporará otras 2.600 plazas extra diarias para aumentar las frecuencias con la zona sur de la ciudad, sumando ambas, más de 3.000 plazas diarias adicionales.

El Ayuntamiento también ha previsto el habitual efuerzo para los días de romería, tanto de bajada como de subida. Así, el día 4, el de la llegada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral, la línea 50 prolongará su recorrido a partir de las 11 horas hasta el santuario de Algezares para facilitar el trayecto a todos aquellos vecinos interesados en acompañar a la Patrona en su recorrido hasta la ciudad. Por otra parte, el día 16, jornada de vuelta de 'La Morenica' a su casa del monte, distintas líneas adelantarán su horario de salida para que los murcianos puedan llegar a tiempo a la hora de partida, a las 7 de la mañana, desde la Catedral. Habrá, además, refuerzos adicionales de otras líneas de pedanías, dentro de un dispositivo que vuelve a prever una jornada de transporte público gratuito en la ciudad.

Finalmente, el Consistorio vuelve a poner en marcha una medida que ya se ha convertido en fija en las principales celebraciones de la ciudad. Y es que los aparcamientos disuasorios municipales de Aparcamurcia volverán a ser gratuitos del 4 al 16 y permitirán desahogar el acceso a la ciudad junto a las plazas de los aparcamientos de los distintos centros comerciales, que también podrán utilizarse. Además, Muñoz anunció que en los próximos días se anunciarán acuerdos para abaratar el coste de distintos aparcamientos subterráneos bajo concesión mediante determinados descuentos. Concluyó subrayando que se habilitará una parada de taxi provisional durante los días de Feria en la Fica para completar el refuerzo de los medios de transporte público disponibles en la ciudad durante estos días.