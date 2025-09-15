Casi 350 policías locales participarán en el dispositivo de seguridad de la Romería de la Fuensanta Protección Civil, Cruz Roja y bomberos también colaborarán en el despliegue

LA VERDAD Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha organizado un dispositivo especial con motivo de la tradicional Romería de la Virgen de la Fuensanta, que se celebra este martes.

La presentación ha tenido lugar este lunes con el concejal Fulgencio Perona y la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, además de representantes de Policía Local, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

La Romería arrancará desde la Catedral de Murcia hasta el Santuario de la Fuensanta; un evento que tiene previsto congregar cada año a miles de ciudadanos procedentes tanto del municipio como de distintos puntos de la Región, convirtiéndose en una de las citas más multitudinarias del calendario festivo murciano.

El concejal Fulgencio Perona ha subrayado que el objetivo prioritario del dispositivo es «garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, haciendo compatible la masiva afluencia de ciudadanos con el normal desarrollo de la actividad diaria en la ciudad y en el entorno del Santuario».

De forma que Protección Civil contará con algo más de 30 voluntarios y tres funcionarios, el mismo equipo que habitualmente presta servicio en esta jornada. Su labor será de apoyo a la Policía Local y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en tareas preventivas y de asistencia ciudadana.

Mientras que la Policía Local desplegará un amplio operativo en las zonas más concurridas con casi 350 agentes, especialmente durante la Eucaristía de despedida en la Catedral, en el recorrido procesional y en la llegada al Santuario de la Fuensanta en Algezares. Su misión será preservar la convivencia, regular la movilidad y prevenir conductas incívicas.

El itinerario previsto de la Romería será Plaza Belluga, calle Arenal, Glorieta de España, Tomás Maestre, plaza Martínez Tornel, puente de los Peligros, avenida Canalejas, plaza Camachos, Alameda de Colón, calle Hermanos Cerón, Torre de Romo, Pío XII, Ronda Sur, avenida del Progreso, avenida Región de Murcia, plaza José Canalejas, Saavedra Fajardo, calle Subida Fuensanta y Santuario de la Fuensanta. El recorrido comenzará a las 7.00 horas y se prevé que finalice a las 15.00 horas.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá un retén en el Santuario de la Fuensanta de 9.00 a 20.00 horas, junto con Policía Local y Protección Civil.

Además, se dispondrá de un retén para los fuegos artificiales que tendrán lugar en la calle Proclamación a las 9.00 horas, con motivo de la despedida de la Virgen.

En total participarán dos salidas compuestas por un cabo, cuatro bomberos y un conductor en cada una de ellas, lo que suma 12 efectivos. Una de las dotaciones se trasladará directamente al Santuario, mientras que la otra cubrirá los fuegos artificiales para posteriormente regresar al parque.

El trabajo coordinado de Policía Local, Bomberos y Protección Civil «es clave para que esta jornada se desarrolle con normalidad y para que miles de murcianos y visitantes puedan acompañar a la Virgen de la Fuensanta con tranquilidad y seguridad», ha señalado el concejal Fulgencio Perona.

Socorristas, médicos y ambulancias

Asimismo, para la cobertura de la Romería, y fruto del convenio suscrito entre Cruz Roja y el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, que lidera Pilar Torres, el dispositivo contará con 42 socorristas, un médico, 25 técnicos de emergencias, cinco enfermeros, un total de 73 profesionales a cargo de Cruz Roja.

Además, la entidad dispondrá un total de cinco ambulancias de soporte vital básico, dos ambulancias de soporte vital avanzado, nueve desfibriladores DESA, dos vehículos apoyo 4x4, cinco vehículos de transporte de nueve plazas y un puesto médico avanzado.

El objetivo desde la Concejalía de Salud es «garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos en emergencias y actos públicos. Por ello, gracias a este acuerdo se ha mejorado en la prevención y la atención en emergencias, la cobertura sanitaria, en fiestas, eventos deportivos y actos públicos, así como la promoción del voluntariado sanitario», ha subrayado Torres.

La edil ha agradecido el trabajo coordinado de Cruz Roja con Bomberos, Protección Civil y Policía Local para que la jornada transcurra con normalidad, así como a Carmen Chinchilla, presidenta de Cruz Roja Local.