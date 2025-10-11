La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Carlos Ceballos trata de frenar el avance de Álex Rubio, en el Sevilla Atlético-Cartagena del 14 de octubre de 2012. LOF
Fútbol

Una visita conocida para un Cartagena que quiere ser líder en solitario

El Jesús Navas vuelve a acoger un clásico de la categoría de bronce, con los de Javi Rey buscando su primer triunfo fuera

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:55

El último gol de un jugador del Cartagena en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla lo marcó Diego Iglesias, en ... marzo de 2023. Con el filial, claro. Ese mismo día, el primer equipo albinegro vencía al Lugo en el Cartagonova (2-0, con tantos de Darío Poveda y Franchu) y alimentaba sus sueños de ascenso a Primera División. La última visita del Cartagena al Jesús Navas se saldó con derrota, en septiembre de 2023. Del filial, claro. Un 'hat-trick' de Isaac Romero, ahora asentado como ariete del primer equipo sevillista, acababa con la resistencia del equipo de Pepe Aguilar. Ese mismo día, el primer equipo perdía en casa contra el Zaragoza (1-3) y el futuro de Víctor Sánchez del Amo empezaba a pintar muy negro. Dos semanas después fue destituido y llegó Julián Calero para acabar salvando una situación que parecía completamente insalvable entonces.

