Una visita conocida para un Cartagena que quiere ser líder en solitario

El último gol de un jugador del Cartagena en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla lo marcó Diego Iglesias, en ... marzo de 2023. Con el filial, claro. Ese mismo día, el primer equipo albinegro vencía al Lugo en el Cartagonova (2-0, con tantos de Darío Poveda y Franchu) y alimentaba sus sueños de ascenso a Primera División. La última visita del Cartagena al Jesús Navas se saldó con derrota, en septiembre de 2023. Del filial, claro. Un 'hat-trick' de Isaac Romero, ahora asentado como ariete del primer equipo sevillista, acababa con la resistencia del equipo de Pepe Aguilar. Ese mismo día, el primer equipo perdía en casa contra el Zaragoza (1-3) y el futuro de Víctor Sánchez del Amo empezaba a pintar muy negro. Dos semanas después fue destituido y llegó Julián Calero para acabar salvando una situación que parecía completamente insalvable entonces.

Esos seis meses que transcurrieron entre las dos últimas visitas del filial al estadio Jesús Navas, campo al que vuelve esta tarde el primer equipo, explican por sí solos el tremendo derrumbe experimentado por el FC Cartagena como institución en ese medio año, que coinciden en el tiempo con los seis primeros meses de gobierno de Felipe Moreno en el Real Murcia. Aquello no solo afectó al primer equipo. El filial pasó de acabar una liga en mitad de la tabla, empatado a 45 puntos con el Sevilla Atlético, a terminar la siguiente como colista y poner fin a dos temporadas de esperanza e ilusión en Segunda Federación. El filial sevillista, mientras, ascendió en 2024.

Y este domingo, con la llegada del equipo de Javi Rey a la Ciudad Deportiva del Sevilla, volvemos a lo de siempre. Porque las dos visitas del Cartagena B fueron una anomalía (un sueño de grandeza pasajero) en la historia de un club que durante el siglo XXI se acostumbró a jugar casi todas las temporadas dos veces a orillas del Guadalquivir, una en la Ciudad Deportiva del Betis y otra en la del Sevilla. En dos años todo se ha caído y hay que volver a la casilla de salida. La ilusión del cartagenerismo era no volver a pisar una ciudad deportiva e incluso regresar al Benito Villamarín (dos veces lo visitó en Segunda en la etapa de Paco Gómez y Juan Ignacio Martínez) y al Sánchez Pizjuán (allí jugó en Copa del Rey, ya con Paco Belmonte y Alberto Monteagudo), pero eso queda ahora muy lejos. Lejísimos.

Hay que volver a empezar. Y en eso está Javi Rey, que esta tarde seguirá tocando piezas para lograr que su equipo se parezca al que está dominando los partidos de casa. Del todo en el Cartagonova (9 de 9) a casi nada como visitante (todavía no ha marcado lejos de su estadio). Diego Iglesias, ahora en el Xerez Deportivo, marcó el último tanto albinegro en un campo en el que el Cartagena ganó por última vez en 2018 con un gol del utrerano Rubén Cruz, un sevillista que se formó en la cantera del Betis.

El objetivo de los Chiki, Luismi Redondo, Kevin, Ortuño y compañía será emular lo que en su día hicieron Diego Iglesias y Rubén Cruz, romper la sequía anotadora de este Efesé a domicilio, darle al Cartagena su primer triunfo como visitante en un año -el último fue el 30 de septiembre de 2024 en Santander en el debut de Jandro Castro en el banquillo-y aprovechar el aplazamiento del Hércules-Atlético Madrileño del pasado viernes por la dana 'Alice' para colocarse como líder en solitario del grupo 2 de Primera Federación.

«No tenemos ninguna excusa. Va a ser un buen partido, igualado, y estamos en disposición de luchar por traer algo positivo a Cartagena. Ellos son un buen equipo y tienen armas para hacernos daño. Nosotros hemos preparado bien el partido y este sábado hemos podido hacer un entrenamiento espectacular», dijo ayer Javi Rey, quien mandó «mucho ánimo» a los afectados por la consecuencia de unas lluvias que se cebaron especialmente con las localidades de Los Nietos, Los Alcázares y San Javier.

Además, hizo hincapié en las diferencias del estadio Jesús Navas con el de El Palmar, donde el Efesé fue goleado en su último desplazamiento (3-0). «A El Palmar nos costó adaptarnos, pero el Jesús Navas es un buen estadio y eso nos favorece, porque se parece a lo que tenemos en casa», afirmó el técnico gallego, que recupera a Pablo Larrea y podría dar esta tarde algunos minutos a un Chuca que ya entró el pasado domingo en la convocatoria ante el Tarazona. Sin embargo, Fran Vélez sigue sin estar listo para reaparecer y tampoco entró en la lista para ir a Sevilla. El veterano central todavía no ha debutado, lo que unido a la lesión de larga duración de Marco Carrascal reduce mucho las opciones del técnico para el eje de la zaga. Javi Rey está obligado a poner siempre a Rubén Serrano e Imanol Baz, los dos únicos centrales que tiene disponibles.

«Cada filial tiene su propia seña de identidad. El Sevilla Atlético tiene buenos futbolistas y mucho talento. La cantera del Sevilla es de las mejores de España. Ellos tienen un ritmo de juego muy alto y comptiten muy bien, como demostraron la semana pasada en Murcia, donde les estuve viendo en directo. Tienen muchas virtudes, a pesar de que este verano cambiaron muchas piezas», contó sobre el rival un Javi Rey que el año pasado en la Ponferradina tuvo a sus órdenes a Álex Costa, el ariete del filial del Sevilla. Hizo 9 goles en 27 partidos con el conjunto berciano, pero todavía no se ha estrenado este curso con el Sevilla Atlético.

«En Antequera y en Sabadell el equipo compitió bien, en dos campos distintos y en dos contextos distintos. Y este domingo en Sevilla el escenario nos favorece, porque el terreno de juego está perfecto, las dimensiones son muy buenas y vamos a tener un ambiente bueno en las gradas», indicó un Javi Rey que quiere celebrar una nueva victoria. Es el entrenador de la categoría con más triunfos en el año 2025, con 14. A sus once victorias con la Ponferradina entre enero y junio hay que sumar las tres conseguidas en este inicio de liga con el Efesé.

En el banquillo local se sienta por tercer año consecutivo Jesús Galván, quien fue canterano del Sevilla en su etapa como futbolista y llegó a jugar dos temporadas con el primer equipo, entre 1995 y 1997. Debutó con Espárrago y fue compañero de los Suker, Moya, Rafa Paz, Martagón, Prieto, Unzué, Prosinecki, Tsartas, Salva Ballesta, Almeyda (actual entrenador del primer equipo), José Mari y compañía.

También estuvo a las órdenes de Camacho y Bilardo y a los 23 años, tras el descenso a Segunda del Sevilla, tuvo que buscarse la vida lejos de casa. Pasó por Córdoba, Recreativo, Villarreal (ascenso en 2000 y tres años en Primera), Alavés y Lleida.