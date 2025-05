Un último disgusto en El Molinón

En este museo de los horrores que se ha convertido el FC Cartagena 24-25 asistimos al penúltimo capítulo negro del curso en El Molinón, ... histórico estadio del fútbol español que los albinegros visitaron para cerrar su capítulo de salidas de la temporada. Perdieron un partido que no estaba para perderlo. Porque Daniel Luna adelantó al Efesé con una buena maniobra e incluso Andy, con un zapatazo desde la frontal que se estrelló en el poste, pudo hacer el segundo antes del descanso. Sin embargo, una terrible cantada de Toni Fuidias permitió que Gelabert empatara en la última jugada del primer tiempo y que los locales, criticados por un público muy disgustado por su pésima campaña, apretaran el acelerador al inicio del segundo acto para remontar y quedarse con los tres puntos.

Sporting de Gijón Yáñez; Guille Rosas, Diego Sánchez, Pier (Maras, m. 45), Cote (Pablo García, m. 78); Nacho Martín,Nacho Méndez (Dotor, m. 68); Gaspar, Queipo (Nico Serrano, m. 60), Gelabert; y Otero (Campuzano, m. 68). 3 - 2 FC Cartagena Toni Fuidias; Martín Aguirregabiria (Sipcic, m. 45), Alcalá (Vukcevic, m. 80), Jorge Moreno (Delmás, m. 45), Nacho Martínez; Assane Ndiaye (Guerrero, m. 33), Andy, Pepín Machín (Rafa Núñez, m. 67); Daniel Luna, Álex Millán' y Óscar Clemente. Goles: 0-1: m. 24, Daniel Luna. 1-1: m. 45+4, Gelabert. 2-1: m. 58, Gaspar Campos. 3-1: m. 63, Nacho Martín. 3-2: m. 84, Nacho.

Árbitro: Orellana Cid. Amonestó a los visitantes Jorge Moreno, Martín Aguirregabiria y Sergio Guerrero.

Incidencias: Estadio El Molinón. 18.804 espectadores.

En su última excentricidad, Guillermo Fernández Romo ha decidido darle estos últimos partidos a Toni Fuidias. Pablo Cuñat, prácticamente el único que se salva de la quema en una plantilla que ha completado un año lamentable, ha quedado relegado bajo palos, al entender el entrenador que el trabajo callado y la paciencia que ha tenido el meta catalán durante todo el curso merecían una oportunidad en estas últimas jornadas. No cabe duda de que Toni Fuidias es buena gente y un profesional ejemplar. Pero tampoco existen dudas al respecto de su nivel actual: no es un portero de garantías para competir en Segunda División. Se ha visto cada vez que ha tenido que jugar y ayer, tragándose de manera cómica un disparo manso e inocente de Gelabert, hizo que todo el trabajo de sus compañeros en el primer acto saltara por los aires.

Si lo de Fuidias hubiera funcionado hablaríamos de decisión valiente. No ha funcionado y tampoco pasa nada, puesto que la temporada acabó hace meses para el Cartagena. Todo esto sobra. Pero no se entiende que Fernández Romo sea valiente para esto y, por ejemplo, no lo sea para dar minutos a chicos del filial. Si no importa que un portero como Fuidias se coma un disparo suave y sin malicia para convertir un 0-1 en un 1-1 en un momento clave, tampoco debería hacerlo que Lázaro, Checo o Carmelo puedan equivocarse en un pase en el centro del campo. La gente, al ser canteranos, lo iba a entender.

Daniel Luna adelanta a los de Romo tras un error de la zaga local, pero el fallo del meta visitante mete al Sporting en el partido

Entre unas cosas y otras, el Efesé sumó ayer su trigésima derrota de la temporada, igualando el récord histórico del Mollerusa, que está vigente desde 1989. Si los de Fernández Romo vuelven a perder el domingo contra el Mirandés (Cartagonova, 18.30 horas) acabarán convirtiéndose en el equipo de Segunda que más partidos ha perdido en una temporada en toda la historia de la liga. El equipo de Anduva puede ascender en Cartagena, aunque los resultados de ayer le han complicado el panorama bastante.

Cote, que se despedía del fútbol y fue el único que encontró cariño en El Molinón, pudo adelantar al Sporting en un libre directo que empezó a poner de manifiesto que no era la tarde de Toni Fuidias. Dominaba el Sporting, pero ni Otero ni Gaspar tenían la mirilla bien calibrada. Entonces, un error, primero de Róber Pier, y después de Diego Sánchez incendió El Molinón, que la tomó con ambos desde ese momento. Cada vez que tocaban el balón, los silbidos se dejaban notar. Asier Garitano decidió terminar con la situación sustituyendo a Róber Pier en el descanso para darle entrada a Maras.

Ocasión desperdiciada

Pero el daño para los suyos ya estaba hecho, ya que entre Pier y Diego Sánchez habían regalado un balón en una zona peligrosa a Pepín Machín y el pase de este lo hizo bueno Daniel Luna, el mejor del Cartagena en Gijón, para batir a Yáñez con una estupenda maniobra en el área. Andy pudo hacer el segundo y el Cartagena se defendía bien, con Alcalá y Jorge Moreno más firmes que de costumbre. Llegó el error de Toni Fuidias en la última acción del primer tiempo y Gaspar hizo el segundo en el 58, para darle la vuelta al marcador, con un gran disparo desde la frontal del área que se coló por la escuadra derecha de la portería rival.

El Molinón abroncó a los suyos pese al 3-2 final. El clima era propicio para llevarse los tres puntos, pero el Efesé no lo hizo

Nacho Martín anotó el tercero con un tanto que parecía sentenciar la contienda, pero el Cartagena recortó distancias a falta de cinco minutos para el final. Lo hizo Nacho, tras una buena cabalgada de Óscar Clemente. Álex Millán pudo empatar y Sipcic, que acabó de delantero centro, desperdició la última para empatar. El Molinón abroncó a los suyos pese al 3-2. El clima era propicio para ganar, pero el Cartagena volvió a perder. Mientras, a la misma hora pero a 300 kilómetros de allí, Julián Calero celebraba el ascenso de su Levante a Primera. Tan cerca y tan lejos.