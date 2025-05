Ultimátum de Isidoro García para entrar en el Cartagena: 6 de junio, fecha límite

Isidoro García (Cartagena, 60 años), dueño de Cabisuar, expresidente de la Fundación del FC Cartagena y futbolista del Cartagena FC entre 1982 y 1986, ... ha vuelto a dar un paso al frente para entrar en el Efesé y liderar una directiva formada por empresarios de la comarca que puedan dar al club albinegro una viabilidad deportiva y económica que en estos momentos está en entredicho, especialmente si Duino Inversiones se mantiene al frente de la institución y sigue sin llegar inversión externa. Isidoro García tiene una buena relación con Felipe Moreno, dueño del Real Murcia y propietario del 85% de las acciones de Duino Inversiones, y ya el verano pasado se postuló para relevar a Paco Belmonte en la presidencia y quedarse al frente de la gestión del Efesé. Estuvo cerca, pero no lo consiguió. Ahora lo ha vuelto a intentar.

Las conversaciones entre Felipe Moreno, su abogado Andrés López Atenza e Isidoro García se remontan al mes de noviembre. Cuando fracasó la opción del valenciano Enrique Martí, que presuntamente iba a pagar 16 millones para adquirir el club y entrar de la mano de Rafa Cascallana y Javier Recio, Isidoro García volvió a contactar con ambos. Entonces, como hombre de confianza de Miguel Ángel Jiménez Bosque, estuvo negociando una venta al dueño del Jimbee y propietario de la empresa Jimbofresh.

Aquello se fue calentando y, el pasado 12 de diciembre, Jiménez Bosque puso 7 millones de euros encima de la mesa. La respuesta de López Atenza, su interlocutor en aquellos días, fue negativa. 10,5 millones le pidieron al presidente del equipo de fútbol sala. Y el 27 de diciembre tuvo lugar un último intento de Jiménez Bosque e Isidoro García. No hubo acuerdo y los caminos se volvieron a separar. Jiménez Bosque se ha olvidado del Efesé. Es lo que dice, al menos. Pero Isidoro García sigue moviéndose.

Relación muerta

Y es que después de Semana Santa, Moreno y López Atenza volvieron a acercarse a Isidoro García, siempre sin contar con un Paco Belmonte que no tiene ninguna relación con el dueño de Cabisuar desde que éste se marchó del club. Eso ocurrió en junio de 2022, cuando abandonó una presidencia de la Fundación del FC Cartagena que había ocupado desde 2016. Se habló de motivos personales, pero lo cierto es que la relación entre ambos estaba muerta tras varios roces, discusiones y evidentes problemas de entendimiento.

Se exploró hasta hace unas semanas la opción de Gregorio García, dueño de La Hita y amigo de Isidoro García, pero finalmente decidió no entrar en el FC Cartagena y continuar con su labor como presidente de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco. En ese momento, Isidoro García se ofreció a Moreno y López Atenza para liderar una «junta de salvación», una especie de gestora, si ellos no eran capaces de encontrar una solución real para el club. La respuesta fue que esperara a que se concretaran –o no– las negociaciones que estaban abiertas con dos grupos inversores que presuntamente querían comprar el Cartagena.

Arrendamiento

El plazo para que uno de estos dos grupos aportaran un dinero a modo de señal expiró el pasado lunes y, como casi todos imaginaban, no han puesto ni un céntimo. Isidoro García sabe que la suya es la última opción, pero entiende que no hay otra alternativa. Él propone un modelo de arrendamiento o alquiler del club, con una opción de compra a futuro si el equipo es capaz de volver a Segunda. Pero ahora mismo ni él ni ninguno de los empresarios que lo acompañarían en esta especie de gestora están dispuestos a pagar por entrar en el club. Asumirían la deuda y garantizarían los pagos a partir del 1 de julio. Además, Moreno y Belmonte deben desaparecer de la toma decisiones del club inmediatamente.

Isidoro García es plenamente consciente de que Paco Belmonte se opone a su entrada y que peleará con todas sus fuerzas para que él no acceda a la presidencia. Pero se ve con fuerza e incluso ha puesto sus condiciones a un Felipe Moreno con quien ha hecho negocios últimamente: Cabisuar le ha vendido 28 módulos para instalarlos la temporada que viene como palcos VIP en el estadio Enrique Roca. No esperará su oportunidad eternamente y si llega el 6 de junio y no ha recibido ninguna respuesta de Duino dará por hecho que su propuesta es rechazada.

Si le llaman más tarde, no dará el paso, ya que entiende que no habría ya tiempo suficiente para armar un proyecto deportivo serio para competir con plenas garantías en Primera Federación.