La tercera visita del Valencia llega como regalo de Reyes anticipado para el Cartagena

Por tercera vez en cinco temporadas, uno de los equipos históricos del fútbol español visitará el estadio municipal Cartagonova. Como ya sucedió en 2022 y ... 2024, el Cartagena repetirá el jueves 4 de diciembre eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia. La probabilidad de este partido entre albinegros y valencianistas era de una entre quince, pero el sorteo celebrado ayer en Las Rozas (Madrid) fue tan caprichoso que volvió a cruzar a los dos clubes. El Efesé, en este sentido, se llevó el premio gordo porque solo un equipo de Primera RFEF podía medirse a uno de Primera División.

La noticia cayó ayer como agua de mayo en las oficinas del estadio Cartagonova. La SAD albinegra atraviesa una delicada situación económica con facturas pendientes a decenas de proveedores y administraciones públicas, desde Hacienda a Seguridad Social. A todo ello hay que sumar la pérdida de 4.000 abonados, de los ingresos televisivos y de la publicidad por el descenso deportivo a Primera RFEF. Aunque el Valencia no atraviesa ni mucho menos los mejores momentos de su historia es un grande del fútbol nacional y, como en 2022 y 2024, permitirá al Cartagena llenar el campo y obtener un buen pellizco de liquidez por la venta de entradas.

Jamás en la historia el actual FC Cartagena se había cruzado con el Valencia. Esta ya será la tercera ocasión en cinco temporadas. La primera vez se remonta al 5 de enero de 2022. En aquella ocasión el campo se quedó pequeño y el equipo, entonces dirigido por Luis Carrión, dio una verdadera exhibición de fútbol. Una jornada vibrante donde los Mo Dauda, Gallar, Bodiger y compañía pusieron contra las cuerdas al conjunto che. Solo un error fatal del portero francés Prior en el minuto 93 evitó la prórroga en los momentos más delicados del Valencia.

LOS DATOS ¿Cuándo es? Probablemente el jueves 4 de diciembre porque el Valencia juega el lunes 1 su partido de Liga en Vallecas.

El derbi, por cerrar Es posible que el derbi de esa semana contra el Real Murcia pase a jugarse el lunes 8, festivo.

Precios Están por definir pero como siempre en la Copa del Rey será de pago para los abonados del Cartagena.

El germen de la milagrosa salvación del Cartagena en 2024 empezó precisamente el 7 de enero en una nueva eliminatoria copera contra el Valencia. El equipo entrenado por Julián Calero había perpetrado una primera parte de la temporada bochornosa con solo 15 puntos en 21 jornadas, al borde del abismo a Primera RFEF. Llegó el parón navideño y de regreso a la rutina las cabezas de los futbolistas resetearon y el Efesé compitió de tú a tú, pues solo una discutida expulsión de Iván Calero cambió el devenir de una noche bastante igualada. Tras ese 1-2, los albinegros iniciaron la remontada en la competición liguera hasta mantener la plaza en Segunda División.

El mismo resultado (1-2), el mismo rival (Valencia) y también el mismo goleador. Alfredo Ortuño marcó los dos goles del Cartagena y esta vez intentará ayudar a dar la campanada como capitán albinegro y único superviviente que vivirá las tres eliminatorias contra el cuadro valencianista. Tiene toda la pinta de que el partido se jugará el jueves 4 de diciembre en una franja horaria de 19.00 a 21.00 horas, porque el lunes 1 el equipo que entrena Carlos Corberán tiene que visitar Vallecas para medirse al Rayo Vallecano.

El efecto secundario de esto es que, también, tiene toda la pinta de que el derbi regional contra el Real Murcia va a tener que programarse para el lunes 8 de diciembre, festivo; si bien cabe la posibilidad de que se mantenga el domingo 7 por la tarde aunque con tiempos de recuperación muy justos para los albinegros. Ese esperado choque ante los granas también se declarará jornada económica, lo que supone que con la Copa del Rey sea una semana especialmente importante a nivel deportivo, a nivel social pero también a nivel económico.

A diferencia de los precedentes anteriores de 2022 y 2024, este tercer enfrentamiento contra el Valencia no atiende a dieciseisavos de final sino a la segunda ronda de la Copa del Rey. Sea como fuere, queda claro que la competición del K.O. se ha convertido prácticamente cada año en la visita de un Primera al Cartagonova. El Barcelona (2013), el Sevilla (2017), el Villarreal (2023) y el Leganés (2025) son otros ejemplos.

El Levante de Julián Calero visitará La Arboleja de Cieza y el Real Murcia recibirá en casa al Cádiz

Julián Calero regresará a la Región de Murcia, en concreto a La Arboleja, para medirse al CD Cieza en la segunda ronda de la Copa del Rey. El entrenador del Levante, héroe de la salvación del Cartagena en 2024, deberá andarse con ojo para seguir con vida en la competición del K.O. Los ciezanos, que juegan en la quinta categoría (Tercera), se han ganado con toda justicia vivir este partido después de dar la campanada y eliminar al Córdoba, de Segunda División, en la anterior eliminatoria.

Para el CD Cieza y los ciezanos, en general, la visita de un equipo de Primera División supondrá todo un acontecimiento al que no están nada acostumbrados. El equipo dirigido por el exfutbolista serbio Ranko Despotovic es un hueso duro de roer en la caldera de La Arboleja.

«Que se preparen», advirtió el veterano delantero del Cieza, el exalbinegro Florian, cuando lo entrevistaron en directo las cámaras de la Federación Española en pleno sorteo, celebrado ayer en la ciudad deportiva de Las Rozas. Además de Calero también vendrá, posiblemente como titular, el exportero del Cartagena Pablo Cuñat.

El otro club representante de la Región de Murcia que sigue con vida en la Copa del Rey es el Real Murcia. Los granas, en este caso, también se han asegurado jugar en casa. En este caso será frente al Cádiz, un serio aspirante al ascenso a Primera División que tiene en sus filas a viejas caras conocidas para el cartagenerismo. El polémico Ontiveros y Jorge Moreno, ex del Efesé la temporada pasada, son algunos de ellos. También Mario Climent, afianzado en el cuadro gaditano después de jugar en el Cartagena B sin llegar a debutar en el primer equipo albinegro,

El Lorca Deportiva, el UCAM Murcia, La Unión y Los Garres cayeron eliminados en la ronda anterior a manos del Almería, el Cádiz, el Ceuta y el Elche, respectivamente.