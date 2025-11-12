La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alfredo Ortuño controla el balón ante Jesús Vázquez y Alderete, el 5 de enero de 2022, en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Efesé y el Valencia. Antonio Gil / AGM

La tercera visita del Valencia llega como regalo de Reyes anticipado para el Cartagena

Como en 2022 y 2024, el conjunto albinegro se enfrentará al che el 4 de diciembre en la Copa del Rey, un alivio para las delicadas arcas del club

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

Por tercera vez en cinco temporadas, uno de los equipos históricos del fútbol español visitará el estadio municipal Cartagonova. Como ya sucedió en 2022 y ... 2024, el Cartagena repetirá el jueves 4 de diciembre eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia. La probabilidad de este partido entre albinegros y valencianistas era de una entre quince, pero el sorteo celebrado ayer en Las Rozas (Madrid) fue tan caprichoso que volvió a cruzar a los dos clubes. El Efesé, en este sentido, se llevó el premio gordo porque solo un equipo de Primera RFEF podía medirse a uno de Primera División.

