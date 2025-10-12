Directo | Sevilla Atlético - FC Cartagena
El conjunto de Javi Rey quiere seguir con su buena racha con una victoria en tierras andaluzas
Javier Brocal
Domingo, 12 de octubre 2025, 17:51
17:53
58' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
Gran centro lateral de Diego Gómez que fue controlado por Kevin Sánchez. El extremo disparó, pero fue bloqueado por el defensa. En el córner posterior no sucedió nada al ser despejado por la defensa
17:51
55' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
El FC Cartagena ha mejorado en esta segunda parte. Tiene más la posesión, tiene más control en el partido y el Sevilla Atlético no está pudiendo estar a su altura. La mejor ocasión la ha tenido Chiki tras una buena bajada de balón de Diego Gómez, pero disparó al portero, que evito el primero del parido
17:44
50' | 0-0 |
El FC Cartagena ha empezado esta segunda parte más intenso y mucho más ofensivo. Ha llegado varias veces al área contraria, pero no ha podido acabar las jugadas
17:40
46' | 0-0 | Comienza la segunda parte
17:24
45' + 8' | 0-0 | Finaliza el primer tiempo
⏸️ DESCANSO | 0-0 |— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 12, 2025
🆚@CanteraSFC
53 minutos ha durado este primer tiempo#SevillaAtléticoCartagenapic.twitter.com/ZVOZ38DbQ8
17:21
🔄 45' + 4' | 0-0 | Cambios en el FC Cartagena
Entra al campo Luismi Redondo y sale lesionado Pablo de Blasis
17:20
45' + 2' | 0-0 |
Un buen contragolpe en el que se le fue el control a Kevin, pero acabó en un pase para Chiki que, de manera trastabillada, consigue disparar en el área pequeña y el portero local lo para mandando el balón a córner.
17:16
45' | 0-0 | Se añaden 7 minutos
El Sevilla Atlético ha aumentado su intensidad en ataque y con un gran disparo de Oso desde fuera del área avisa al FC Cartagena para que no se duerma en este final
17:13
43' | 0-0 |
Pablo Larrea ha vuelto al terreno de juego. El ritmo de partido ha bajado, el Sevilla Atlético mantiene más la posesión, pero no genera peligro. El FC Cartagena ha disminuido la intensidad, pero no termina de sufrir. No le está gustando el partido a Javi Rey
17:10
🚑 38' | 0-0 |
Entra la asistencia médica para atender a Pablo Larrea
17:08
37' | 0-0 |
El Sevilla Atlético se ha crecido después del susto recibido y ha conseguido llegar al área del FC Cartagena a través de centro, pero no encuentra rematador. El Efesé lo intenta a través de contragolpes sin éxito.
17:00
❌ 28' | 0-0 | Gol anulado al FC Cartagena
Una falta lateral lanzada por Nacho Martínez fue rematada por Nil Jiménez para marca el primero, pero en el transcurso de la jugada, Imanol Baz le tocó con la mano y ese fue el motivo de la suspensión
16:54
23' | 0-0 |
El Sevilla Atlético está teniendo posesiones más largas y el FC Cartagena quiere presionar alto, pero no lo realiza de manera ordenada, por lo que los locales salen fácil de esta presión. Los sevillistas no terminan de acechar la portería del Efesé.
16:48
17' | 0-0 |
El FC Cartagena continúa manteniendo la posesión, pero no consigue llegar al área contraria. El Sevilla Atlético está cómodo en el encuentro y disfruta de los contragolpes tras los fallos de los visitantes, pero no hacen demasiado daño a la defensa del Efesé.
16:43
12' | 0-0 |
El FC Cartagena quiere adueñarse de la posesión y poco a poco lo está consiguiendo. El mayor peligro ha venido de una falta lateral, pero no obtuvo un remate exitoso.
16:38
6' | 0-0 |
Gran disparo lejano con la zurda de Sierra que obligó a Iván a realizar una gran estirada. El balón se marchó a córner, pero la jugada quedó en nada.
16:35
4' | 0-0 |
Chiki ha vuelto sin problemas al terreno de juego. El 9 del Efesé inició un buen contragolpe por banda izquierda, pero que acabó con despeja de la defensa sevillista.
16:33
🚑 2' | 0-0 |
Chiki se tiene que salir del campo por un dolor en el hombro tras un forcejeo con el rival
16:30
1' | 0-0 | Comienza el partido
15:51
El FC Cartagena está acompañado en Sevilla
Nunca solos… GRACIAS AFICIÓN 🫶🏾 pic.twitter.com/niBagEMzq5— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 12, 2025
15:47
El once de Javi Rey
El técnico del Efesé continúa con Iván Martínez en la portería, que parece haberle ganado la partido a Lucho después de la derrota en Sanlúcar. Suplencia de Luismi Redondo y le suple Pablo de Blasis en la mediapunta, que estará acompañado por Fidalgo y Larreo de mediocentros puros. Arriba, el tridente preferido de Rey.
15:32
Alineación del Sevilla Atlético:
Alberto Flores; Moreno, Iker Muñoz, Sergio, López, Rivera; Dasilva, Oso; Raihani, Sierra, Álex Costa
15:31
Alineación del FC Cartagena:
Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nil Jiménez; Álex FIdalgo, Pablo de Blasis, Palo Larrea; Kevin Sánchez, Chiki, Diego Gómez
15:29
¡Buenas tardes! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre el Sevilla Atlético y el FC Cartagena.
