Imagen de archivo de uno de los aseos del lateral rambla del estadio. @EFESE121

MC llevará al próximo Pleno la suciedad en el estadio del Cartagena

«El Cartagonova es la casa de los cartageneros y no puede seguir dando esta imagen tan lamentable», afirma el edil Ricardo Segado

Pruden López

Cartagena

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:46

El grupo municipal MC Cartagena ha denunciado públicamente el «lamentable estado» en el que se encuentran los aseos del estadio Cartagonova, reclamando una ... actuación inmediata por parte del Gobierno local para poner fin a una situación que califican de insalubre y prolongada en el tiempo. El concejal de MC Cartagena, Ricardo Segado, ha considerado «indignante que un recinto deportivo municipal se encuentre en estas condiciones tan lamentables».

Te puede interesar

