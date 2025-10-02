MC llevará al próximo Pleno la suciedad en el estadio del Cartagena

El grupo municipal MC Cartagena ha denunciado públicamente el «lamentable estado» en el que se encuentran los aseos del estadio Cartagonova, reclamando una ... actuación inmediata por parte del Gobierno local para poner fin a una situación que califican de insalubre y prolongada en el tiempo. El concejal de MC Cartagena, Ricardo Segado, ha considerado «indignante que un recinto deportivo municipal se encuentre en estas condiciones tan lamentables».

Quien fuera edil de Deportes entre 2015 y 2019 añadió que «muchas partes del estadio presentan un grave deterioro que va desde la suciedad acumulada hasta la aparición de insectos y gusanos, lo que supone un riesgo para la salud de los miles de aficionados que acuden al recinto cada jornada».

Segado hizo hincapié en que existe un contrato de limpieza vigente para el mantenimiento del estadio que no parece estar cumpliéndose. Él lo tiene claro. «Ese contrato no se está cumpliendo, lo que evidencia una falta de control por parte del Gobierno local». En este sentido, ha señalado directamente a la alcaldesa Noelia Arroyo y al concejal de Deportes, José Martínez, a quienes MC exigirá en el próximo Pleno medidas concretas para corregir esta situación.

«Consideramos urgente poner freno al incumplimiento del contrato y solucionar todas las deficiencias que existen», señaló Segado. Asimismo, reclama que el Ayuntamiento actúe de manera inmediata para restablecer las condiciones de higiene en el estadio y que se garantice un control efectivo del contrato. «El Cartagonova es la casa de los cartageneros y no puede seguir dando esta imagen tan lamentable», concluyó. Segado no citó el estado del césped, que se ha deteriorado mucho en las últimas semanas y presenta un aspecto muy deficiente.