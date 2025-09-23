El Cartagonova: un estadio del tercer mundo Aseos llenos de basura, váteres con gusanos, suciedad en las gradas y accesos y butacas colmadas de tierra sorprenden a los aficionados

La situación en el estadio Cartagonova ha cambiado, futbolísticamente hablando. Pero todavía hay deberes por hacer desde el Ayuntamiento y desde el propio club. El estado que presenta la casa albinegra es lamentable, peor que en las temporadas anteriores en Segunda División. Es verdad que cuando el Cartagena estaba en el fútbol profesional no todo era perfecto en el recinto de Benipila. pero es que ahora, cuando ha vuelto a una categoría semiprofesional como es la Primera RFEF, las vergüenzas de la instalación han salido a flote con mucha virulencia. Y esto ha hecho que una mayoría de la afición estallase tras ver imágenes lamentables en redes sociales tras el encuentro del domingo ante el Hércules.

2 trabajadores se dedican a limpiar las dependencias del estadio municipal Cartagonova, ya que el tercer empleado está de vacaciones. Limpian cada semana todos los vestuarios del campo, el gimnasio, los 32 aseos y las gradas.

Deportivamente, el proyecto del Cartagena es uno de los más punteros del tercer escalón del fútbol español. Y cuenta con cierta autoridad por su pasado en Segunda División. Pero su casa carece de un lavado de cara para que de verdad ese prestigio se pueda corroborar y palpar en los días de partido. Empezando por las butacas, donde el polvo y la suciedad son los principales espectadores que las ocupa en cada partido, hasta el césped, que cada vez se muestra más deteriorado y que deja dudas de cómo estará para los próximos encuentros. El estado del terreno de juego preocupa (y mucho) en el club. De esto se encarga la empresa Royalverd, a la que el propio FC Cartagena paga una cantidad mensual por el cuidado del césped.

El problema de la limpieza del estadio municipal, que es cosa del Ayuntamiento, se mantiene en el mismo caldo de cultivo que años anteriores, echando de menos a un mayor número de limpiadores encargados de sacarle brillo al Cartagonova. Fuentes de la empresa encargada de la limpieza del estadio indicaron a LA VERDAD que faltan manos. «Somos tres, desde hace ocho o nueve años. Y ahora hay una persona de vacaciones», apuntó. Por lo tanto, tan solo hay operativos dos trabajadores para todo el estadio. Y es insuficiente a todas luces.

Mucha porquería

«Aquí la gente sabe que somos uno menos, la empresa, el club y el Ayuntamiento, pero nadie hace nada al respecto y lógicamente no llegamos», señalaron las mismas fuentes. Estas dos personas «lo hacen todo», la limpieza de todos los vestuarios de abajo, el gimnasio, los 32 aseos y las gradas. «La empresa hace lo básico. Pero con uno menos, imagínate, son 80 horas menos de una persona y las semanas que se hace toda la limpieza no se llega a todo. Al final, la suciedad donde más se ve en las gradas», apuntaron desde la empresa.

«Para hacer las butacas tendrían que venir a trabajar siete personas un día o dos antes del partido. Los limpiadores recogen las pipas y toda la basura que hay, pero lo que es la butaca es imposible», se quejaron estas mismas fuentes. Esa falta de personal viene de lo que el pliego del Ayuntamiento de Cartagena dictó con tres personas para la limpieza del Cartagonova, habiendo solo dos en este tiempo por las vacaciones de uno de ellos, Sin embargo, hay siete personas encargadas de prestar este servicio en el Palacio de los Deportes de Cartagena, una instalación menos expuesta a la suciedad porque está cubierta y que presenta mucho mejor aspecto que el estadio Cartagonova. Es un mal endémico, pero las imágenes de este domingo, con gusanos en los inodoros, váteres arrancados y porquería en todos los rincones del estadio dejan una imagen tercermundista. Un estadio coqueto y moderno como el Cartagonova se ha convertido en un campo del tercer mundo por su falta de limpieza y mantenimiento.

El césped se deteriora

Por otra parte, la tarima para el espectáculo también se ha visto afectada desde que se mostró el primer´día en el Carabela de Plata ante el Eldense. La afición cartagenerista estuvo acostumbrada a ver el césped en el mejor momento en el que había estado jamás en esta última etapa en Segunda División. Todos los fines de semana, el Cartagonova parecía un auténtico jardín con un mosaico verde que hacía de escenario para el fútbol. Así fue entre junio de 2020 y junio de 2025.

Pero ese tapete verde empieza a tener graves problemas. Sobre todo, en la banda donde están ubicados los banquillos y donde los suplentes hacen los ejercicios de calentamiento, el césped es inexistente. Conforme han avanzado las semanas desde el Carabela de Plata, usándolo para entrenar y para el partido ante el Atlético Madrileño, el césped ha ido empeorando. La resiembra está prevista para noviembre cuando el Efesé tiene dos salidas consecutivas hacia Teruel y Barcelona (campo del Europa) los fines de semana del 9 y el 16 de dicho mes.

Pero antes de esa fecha, el Cartagonova va a tener que acoger los partidos ante el Tarazona, el Algeciras y el Villarreal B, además de un posible encuentro de Copa del Rey de la Deportiva Minera en caso de pasar de ronda en la Copa Federación. Por ello, esta semana el equipo albinegro no va a hacer ninguna sesión de entrenamiento en el estadio para dejar que Royalverd empiece a maquillar el verde, con el reto de que, en el próximo duelo de Liga en casa ante el Tarazona, el césped luzca decente y aguante hasta la resiembra.

Ante todos estos problemas en un estadio que es de titularidad municipal, LA VERDAD intentó contactar ayer con el concejal de Deportes José Martínez, quien ni contestó ni devolvió las llamadas que le hizo este periódico durante toda la jornada. Todas las preguntas, por tanto, se quedaron sin respuestas. Y lo que está claro es que el Cartagonova necesita unos mimos que ahora mismo no está recibiendo.

