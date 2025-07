«¡No soy un ladrón!», grita Breis a los que le increpan

Francisco J. Moya Viernes, 18 de julio 2025, 00:32 | Actualizado 01:34h. Comenta Compartir

Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis fueron los grandes ausentes de la rueda de prensa de presentación del nuevo proyecto. Había muchas cosas por explicar ... y era el momento de cerrar su etapa de diez años al frente del club, pero sin embargo no aparecieron y dejaron que todo el foco se centrara en Alejandro Arribas, Víctor Alonso y Javi Hernández, los nuevos gestores del Efesé. La última vez que habló Belmonte fue el 4 de febrero y él prometió a los peñistas que lo haría antes del 30 de junio. No lo hizo y obviamente ya no volverá a hacerlo. Así cierra una década como presidente albinegro. En silencio.

«Venir aquí y echar a todo el mundo es malo para las personas y para el club. Estoy agradecido a quienes estuvieron aquí antes que nosotros y no se puede entrar en un club como un elefante en una cacharrería. Hace falta una transición ordenada que se hará durante unos meses en beneficio del club, con el apoyo de la actual directiva, que luego se marchará, y tengo que conocer a todos los empleados, con los que el club estuvo cinco años seguidos en Segunda. Esto es lo más normal», comentó Arribas sobre la continuidad de Belmonte, quien seguirá en el club en principio hasta el mes de enero. También continuará Manuel Sánchez Breis. «Los fichajes los hará Manuel Sánchez Breis, que sigue siendo el director deportivo, junto a nosotros, y la última palabra la tendré yo», explicó el nuevo dueño de la entidad. «Hemos llegado muy tarde y hay que aprovechar el trabajo que ellos han hecho. Confiamos en el entrenador, Javi Rey, quien hizo un buen trabajo en la Ponferradina y está capacitado para asumir el reto. Confeccionaremos la mejor plantilla posible para ascender», comentó también Alejandro Arribas. «¡Mi cuenta bancaria es exactamente la misma que la que tenía cuando llegué aquí hace diez años!», exclamó Breis En la puerta del estadio Cartagonova se dieron cita una veintena de jóvenes seguidores y no se fueron cuando acabó la rueda de prensa, cerca de las 13.15 horas. Siguieron allí y esperaron pacientemente la salida de Belmonte y Breis. Unos minutos antes de las 14.00 horas salieron ambos, junto a Sivori. Y estos aficionados, apostados en la puerta principal del campo, les increparon. Le llamaron ladrones y les pidieron que se marcharan y no volvieran nunca más por el Cartagonova. «Venir aquí y echar a todo el mundo es malo para las personas y para el club. No lo haremos», aseguró Arribas Los tres se metieron en un coche, pero ante los reiterados insultos de esta docena de chavales, Breis abrió la puerta, se bajó del coche y empezó a gritarles. «¡No soy un ladrón! ¡Mi cuenta bancaria es exactamente la misma que la que tenía cuando llegué aquí hace diez años! ¡Se han dicho muchas mentiras y ya no aguanto más! ¡Llevo mucho tiempo callado y ya no me callo más!», gritó el director deportivo a los aficionados. Breis se fue calmando poco a poco y los trabajadores del club acabaron llevándoselo de allí, para que el asunto no fuera a más. Volvió a subirse al vehículo y se marchó junto a Belmonte y Sivori, quienes llevan meses sin dar explicaciones públicas y sin pisar el palco del estadio. Con todo, de momento los tres seguirán trabajando junto a los nuevos propietarios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión