El Jimbee ficha a Juninho para suplir la baja de Renato El cuadro melonero abona la cláusula al Osasuna Magna para que el brasileño, en el radar de algún equipo europeo importante, se incorpore a la disciplina de Duda para toda la temporada

El Jimbee Cartagena ha reaccionado de manera rápida a la baja de Renato y ha incorporado al ala brasileño Juninho (Sao Paulo, 1999) tras pagar la cláusula al Osasuna Magna, equipo con el que llegó a Europa con 19 años y donde ha militado durante las últimas siete temporadas. Esta será su primera experiencia lejos de Anaitasuna tras su larga estancia en el conjunto navarro después de rendir a un gran nivel en su formación en el Corinthians.

Juninho comenzó su carrera en el Corinthians brasileño. El destacar en una de las canteras más prestigiosas de Brasil hizo que el Osasuna Magna se fijase en él para incorporarlo a sus filas. En 2018 aterrizó en Anaitasuna y no ha tenido otra experiencia más que defender la camiseta del conjunto navarro durante siete temporadas. Allí ha cogido galones y experiencia en la categoría y ha sido un pilar fundamental en el proyecto de Irurtzun.

El Jimbee ha cerrado su fichaje teniendo en cuenta su experiencia en la categoría y su importancia dentro de un proyecto como es el Osasuna Magna. De hecho, uno de los clubes más punteros de Europa, como es el Riga de Letonia, ya había tocado a su puerta este verano, pero no llegó a abonar los 20.000 euros de su cláusula. En la primera jornada, el cuadro navarro se enfrentó al Peñíscola y Juninho se estrenó como goleador en esta temporada.

