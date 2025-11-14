La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey, en Sevilla. LOF
Fútbol | FC Cartagena

Javi Rey, sobre los tiempos del FVS: «Amigos míos, se aburrieron»

El gallego se alegró de la sanción de Jordi Cano, máximo artillero de un equipo que «está dando una imagen que habla muy bien del fútbol modesto»

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:46

El Efesé vuelve a tener un desafío este fin de semana frente al CE Europa. Después de quitarse la carga de haber sido incapaz de ... ganar fuera de casa en Teruel, visita el Nou Sardenya de Barcelona para intentar confirmar que las malas sensaciones lejos de casa son cosa del pasado, y qué mejor que hacerlo contra un rival que no ha perdido en su feudo. Además, no podrá contar con su máximo artillero, Jordi Cano, que cumple sanción por acumulación de tarjetas.

