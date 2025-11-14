Javi Rey, sobre los tiempos del FVS: «Amigos míos, se aburrieron»

El Efesé vuelve a tener un desafío este fin de semana frente al CE Europa. Después de quitarse la carga de haber sido incapaz de ... ganar fuera de casa en Teruel, visita el Nou Sardenya de Barcelona para intentar confirmar que las malas sensaciones lejos de casa son cosa del pasado, y qué mejor que hacerlo contra un rival que no ha perdido en su feudo. Además, no podrá contar con su máximo artillero, Jordi Cano, que cumple sanción por acumulación de tarjetas.

Los albinegro cerrarán contra los catalanes la jornada dominguera a las 21.00 horas del domingo en un estadio vibrante en el que su público aprieta mucho, con el inconveniente de que la superficie es de césped artificial. «No voy a poner nunca el campo como excusa, ni las dimensiones, ni la superficie, ni el ambiente. Al final creo que es un partido muy chulo. Un equipo humilde que está haciendo muy bien las cosas y que está en Primera RFEF compitiendo como cualquiera. Y eso habla muy bien del fútbol más modesto, que con ilusión y con trabajo, se puede competir en cualquier categoría», zanjó este tema el entrenador gallego.

El Europa afronta el partido con una baja sensible de la que Javi Rey se alegra de no tener que hacerle frente porque «ya no es por los goles que lleva Jordi Cano, que es una auténtica barbaridad. Sobre todo es porque condiciona mucho el juego. Te está amenazando todo el rato, te puede jugar por dentro, te puede jugar por fuera, va al espacio, es capaz de generar ocasiones de gol de manera individual», describió el preparador albinegro al ariete del Europa. Un quebradero de cabeza menos para el técnico del Cartagena, que reconoce que los duelos como visitante son más duros por el tema de la energía, el ambiente y el viaje; al final condiciona mucho los partidos, pero creo que el Cartagena está compitiendo todos los partidos y el domingo no va a ser menos».

En Pinilla, el entrenador del Efesé volvió a dejar claro que cualquiera es prescindible del once si el planteamiento lo requiere. Cuando el tema bajo los palos parecía zanjado, Lucho volvió a coger las riendas de la meta albinegra, después del fallo de Iván Martínez contra el Villarreal B. Pero parece que el pensamiento de Rey no gira en torno a ese error y simplemente va a rotar a los porteros cada cierto tiempo sin tener en cuenta la calidad de sus actuaciones. «No lo hice nunca, es la primera vez que lo hago. Yo creo que al final son escenarios. Así como rotamos el lateral o un mediocentro, pues en la portería es exactamente lo mismo. No estamos habituados en el fútbol a que se cambie la portería. Los porteros juegan 38 partidos y el otro está prácticamente, como se decía antes, para llevar las aguas. A día de hoy, no. Yo creo que los dos están a muy buen nivel y puede jugar cualquiera. Incluso, Jhafets».

«Lo estamos haciendo mal»

«Es un disparate», en esos términos se refirió Javi Rey al tiempo que tardan en revisar las jugadas en el FVS. Lo de Teruel fue una situación esperpéntica y bochornosa por parte del estamento arbitral porque para revisar varias jugadas claras tardaron mucho tiempo y pararon el encuentro más de lo debido. «Condiciona mucho el espectáculo. Incluso amigos míos que me tienen cariño y que están viendo el Cartagena se aburrieron. Entonces eso no puede ser. Que tus familiares, tus amigos, los aficionado del Cartagena o del Teruel que estén viendo el partido y que se lleguen a aburrir en sus casas, pues algo estamos haciendo mal», criticó con dureza Rey el uso de este nuevo instrumento.