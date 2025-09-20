El Hércules, rival del Cartagena: un equipo con dudas que necesita encontrar respuestas pronto

En el Cartagena ya se preparan para recibir mañana en el Cartagonova (18.15 horas) a un rival de entidad como es el Hércules CF. ... Los del Rico Pérez llegan a este encuentro con un cuestionado Rubén Torrecilla, un solo central y con la pólvora mojada. No son las mejores credenciales para presentarse ante un Efesé animado y hambriento, con ganas de sumar otra victoria ante su público. Pese a que no llegan en su mejor momento, los albiazules estarán arropados por una marea de alrededor de 650 hinchas, que se desplazarán hasta las gradas del Cartagonova mañana por la tarde.

Javi Rey contará con toda la plantilla para este partido, después de que Fran Vélez y Chuca se hayan reincorporado con el grupo. Un alivio para el técnico, que tendrá que afrontar dos partidos y medio en una semana y, seguramente, necesitará tirar de fondo de armario para tener a sus futbolistas frescos y activos. Veremos a ver con qué sorprende el técnico gallego en su once del domingo ante los alicantinos, sabiendo además que el miércoles hay que volver a Sabadell para terminar el partido que quedó aplazado por la lluvia el pasado sábado cuando el resultado era de empate a cero en el minuto 43.

Proyecto ganador

El Hércules, que llegó a caer a Segunda Federación en lo que fue el peor momento de su historia, afronta su segunda temporada en Primera Federación y ya no vale solo con salvarse. La dirección deportiva se puso el mono de trabajo para conformar un proyecto ganador, trayendo futbolistas de nivel para dar un salto de calidad y acercarse a los puestos de arriba. Tienen plantilla para ello, pero de momento los resultados no acompañan. Se estrenaron en el curso liguero con una victoria por la mínima ante el Tarazona, pero el viaje a Can Misses y la visita del Algeciras se cerraron con dos derrotas, que empezaron a generar las primeras dudas.

En los despachos decidieron mantener a Rubén Torrecilla en el banquillo para esta nueva temporada, una decisión que no fue fácil de tomar, pero al final le dieron un voto de confianza al técnico que les devolvió a la categoría de bronce. Se gastaron 100.000 euros en Rentero, firmaron a Nacho Monsalve del Eldense para el centro de la zaga y aterrizó Javi Jiménez desde el Ibiza, para aportar su veteranía en el lateral izquierdo. Pero lo más ilusionante llegó en los puestos de arriba para acompañar a Soldevila. Un viejo cañonero, que ha hecho goles en Países Bajos y Ucrania, como es Fran Sol, y el oscense, con pasaporte búlgaro Slavy, que viene de marcar 7 goles en 18 partidos con el filial del submarino amarillo, pugnan por ser el 'killer' titular del Hércules.

Para poner el punto de calidad en tres cuartos de campo llegó Unai Ropero y, para el extremo, el exgrana Carlos Rojas. Redondearon el mercado de fichajes con la incorporación del puertorriqueño Jeremy De León, que ya dejó pistas de lo que puede aportar a este equipo contra el Algeciras saliendo desde el banquillo y sin estar al 100% después de una grave lesión.

El problema viene cuando los goles no aparecen entre las estadísticas de estos jugadores. Ninguno ha estrenado su casillero todavía. Pero lo más preocupante no es que no metan las ocasiones, sino que la producción ofensiva está siendo muy pobre y los blanquiazules gozan de pocas opciones para derrocar la muralla defensiva local. No anda bien ninguno.

Cambio de esquema

Si el Efesé tenía un problema con los centrales, el Hércules no se queda atrás. Solo tiene a Bolo disponible, ya que Monsalve y Rubén Cantero están lesionados y Rentero cumple el partido de sanción por la expulsión ante el Algeciras.

Esta casuística provoca que Torrecilla se tenga que plantear un cambio en la formación de cara al duelo de mañana contra el Efesé. La primera opción pasa por mover a Sotillos al eje de la zaga y jugar con cuatro atrás, como viene acostumbrando. La otra posibilidad que baraja el cuerpo técnico es situar una pieza más atrás y que Retu actúe de tercer central con Samu Vázquez y Javi Jiménez como carrileros.

La otra gran duda se da en el centro del campo. El Hércules podría salir mañana con Roger Colomina, Hamed y Mangada, como ya ha hecho en dos partidos, o por el contrario meter a Unai Ropero para acercar a Soldevila a la mediapunta.

El Efesé lleva 22 años sin vencer al conjunto herculano y nunca lo ha hecho en el Cartagonova

Un dato demoledor que cuenta la historia de los enfrentamientos ligueros entre estos dos equipos es que el Cartagena no ha sido capaz de ganar al Hércules en casa nunca y solo ha conseguido derrotarlo en dos ocasiones, la última hace 22 años.

La primera vez que se vieron las caras fue en la temporada 99/00 en la desaparecida Segunda B en un encuentro que acabó en empate a cero. El entonces Cartagonova estaba dirigido por Txutxi Aranguren, en la que fue su última temporada a cargo del vestuario de la entidad albinegra. El encuentro de vuelta acabó en derrota por la mínima para el Efesé con el tanto de Verde.

En la siguiente temporada llegaría el primer triunfo del Cartagena. 0-2 con los goles de Franch y Marcos, que llegaron cuando a Biri ya le habían mostrado la segunda amarilla. En la vuelta, la afición veía cómo los alicantinos le volvían a mojar la oreja en su casa. El Hércules siempre tenía la mejor plantilla del grupo III de Segunda B.

Machuca triunfa en Alicante

El 14 de septiembre de 2003 se consumó la que todavía es la última victoria cartagenera frente al Hércules. Los tantos de Pareja, José García y Muñoz se impusieron al gol de Merino (1-3). Aquel del Rico Pérez fue uno de los triunfos más importantes de Machuca como entrenador del Cartagena.

Después de ahí, el Efesé suma dos empates y tres derrotas en los partidos ligueros, pero también hay que añadirle que cayó en la tanda de penaltis de la Copa del Rey de 2017 con los fallos de Fernando y Míchel Zabaco. Esa fue la última vez que se enfrentaron en partido oficial, ya que en estos nueve años decidieron juntarse para disputar dos amistosos de pretemporada con una victoria alicantina y un empate. El cómputo total en liga se resume en dos triunfos del Efesé, por cinco del Hércules y tres empates.

Ahora, los de Javi Rey tienen la oportunidad de quitarse esta losa de encima este domingo, tirando por la borda estos datos y poner el contador de nuevo a cero.

Se espera que sea un apasionado duelo por la cercanía geográfica entre las dos ciudades, en el que 650 aficionados blanquiazules apoyarán a su equipo desde las gradas del Cartagonova.

El Cartagena quiere demostrar que su buen inicio no es casualidad y que es un firme candidato a pelear por las posiciones altas de la tabla. El Hércules llega con ganas de reivindicarse, tras su irregular inicio liguero.