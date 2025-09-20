La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Samu Vázquez, en la derrota contra el Algeciras en el Rico Pérez del pasado viernes 12 de septiembre. HÉRCULES CF

El Hércules, rival del Cartagena: un equipo con dudas que necesita encontrar respuestas pronto

Los alicantinos visitan mañana el Cartagonova con la intención de olvidar su mal inicio de curso, para medirse a un Efesé muy animado

Jesús Fernández

Cartagena

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:25

En el Cartagena ya se preparan para recibir mañana en el Cartagonova (18.15 horas) a un rival de entidad como es el Hércules CF. ... Los del Rico Pérez llegan a este encuentro con un cuestionado Rubén Torrecilla, un solo central y con la pólvora mojada. No son las mejores credenciales para presentarse ante un Efesé animado y hambriento, con ganas de sumar otra victoria ante su público. Pese a que no llegan en su mejor momento, los albiazules estarán arropados por una marea de alrededor de 650 hinchas, que se desplazarán hasta las gradas del Cartagonova mañana por la tarde.

