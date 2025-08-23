La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del FC Cartagena, anoche, con el trofeo de campeón del Carabela de Plata tras derrotar al Eldense 4-1.

Ver 22 fotos
La plantilla del FC Cartagena, anoche, con el trofeo de campeón del Carabela de Plata tras derrotar al Eldense 4-1. ANTONIO GIL / AGM
Cartagena

Goles e ilusión en el Carabela de Plata

El 30 aniversario del Cartagena se celebró con una paliza al Eldense y un oasis de recuerdos entre históricos albinegros

Pruden López

Viernes, 22 de agosto 2025

El Carabela de Plata siempre es una fecha marcada para los aficionados albinegros. Algunos de ellos comienzan a conocer a los jugadores que defenderán el ... escudo albinegro esta campaña en Primera RFEF. Algunas veces, la imagen del equipo albinegro en el Carabela de Plata ha dado motivos para ilusionarse, como lo que ocurrió la pasada campaña cuando el Almería visitó el Cartagonova y se topó con un Cartagena que no se volvió a ver en toda la campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Goles e ilusión en el Carabela de Plata