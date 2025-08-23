Goles e ilusión en el Carabela de Plata

El Carabela de Plata siempre es una fecha marcada para los aficionados albinegros. Algunos de ellos comienzan a conocer a los jugadores que defenderán el ... escudo albinegro esta campaña en Primera RFEF. Algunas veces, la imagen del equipo albinegro en el Carabela de Plata ha dado motivos para ilusionarse, como lo que ocurrió la pasada campaña cuando el Almería visitó el Cartagonova y se topó con un Cartagena que no se volvió a ver en toda la campaña.

FC Cartagena Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho; Larrea, Édgar Alcañiz, Luismi Redondo, Nacho Sánchez; Ortuño y Kevin Sánchez. 4 - 1 Eldense Ramón Vila; Ibarrondo, Serradell, Dumic, Vallejo; Borja Calvo, Rafa Palao, Bustillo; Fidel, Dioni y Nacho Quintana. Goles Nacho Martínez (1-0), Nacho Sánchez (2-0), Chiki (3-0) , Luismi Redondo (4-0), Hamza Bellari (4-1)

Árbitro José David Matínez Corbalán

Incidencias Álex Serra vió una tarjeta amarilla en el minuto 21

Este viernes se jugó la 52º edición de este trofeo. Una edición especial porque coincidió con el 30 aniversario del cluadro cartagenero. Por ello, la Federación de Peñas del FC Cartagena lo celebró a lo grande recordando lo que el Cartagena ha sido. La fiesta de cumpleaños albinegra comenzó a las 19.30 horas para una Federación de Peñas que inauguró la tarde con una pequeña recepción de los protagonistas de la celebración en la tarde noche en el Madnes.

Nombres históricos del conjunto albinegro fueron protagonistas como Manuel Sánchez Palomeque, en representación de los entrenadores y los jugadores, Antonio Alcaraz, representando a los delegados de campo, José Manuel Ruíz, representando a los veteranos del club, Aberto Javier García, máximo goleador histórico del club y Mariano Sánchez, jugador con más partidos disputados en la historia del club albinegro. También hubo representación institucional como Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, José Martínez, concejal de juventud y deportes en el Ayuntamiento de Cartagena o Alejandro Arribas, actual propietario del club. También estuvo Fran de Paula en la convocatoria de protagonistas, en representaciónde los presidentes que han pasado por el Cartagena. Además, en el palco, Luis Carrión se dejó ver durante el encuentro junto a miembros de la directiva y secretaría técnica, sin Belmonte a pesar de que la afición volviese a pedir su salida del club durante el encuentro.

La Federación de Peñas cedió distintos obsequios conmemorativos a diferentes personalidades históricas del Efesé

Cuando cayeron las 20.30 horasen los relojes de los aficionados, que volvieron a ocupar mayor número de butacas en el Cartagonova que la pasada temporada, donde el estadio se olvidó del ambiente futbolero, y que sigue en proceso de curación, todos los protagonistas mencionados desfilaron por la zona central del césped para recibir una placa conmemorativa otorgada por la Federación de Peñas. Una vez finalizado el acto de entrega de obsequios, en el marcador del estadio se proyectó un resumen de la trayectoria del cuadro albinegro con imágenes y con la voz en off del periodista Juan Pedro Hurtado. Tras esta proyección, hubo otra dedicada a la afición con la canción 'El Grito' de Mikel Izal de fondo.

Tras los videos, los futbolistas del Cartagena pisaron el verde del Cartagonova vestidos de corto. De la inmensa mayoría fue la primera vez. En el caso de Ortuño y Nacho Martínez lo volvieron a pisar 84 días después del último partido del Efesé en Segunda recibiendo al Mirandés. En el caso de De Blasis, tres años después. Tras el protocolo de celebración y de entregas de obsequios, el balón comenzó a rodar tres meses después en el Cartagonova con un peueño mosaico de fondo, por parte de la afición, con la frase «3.000 años de historia, 30 de pasión».

Paco Belmonte no estuvo en un palco donde sí se dejaron ver Breis, Sivori, Javi Hernández o Arribas junto a Luis Carrión

Infinitamente superior

El encuentro comenzó con respeto e igualdad entre dos equipos que están llamados a ser rivales directos en la lucha por volver a Segunda División. Además, ambos también han sido rivales directos en el mercado de fichajes con negociaciones de ambos equipos por jugadores como Fidel, que fue titular con el cuadro de Javier Cabello. El Cartagena, con el paso de los minutos, fue adueñándose del dominio del partido con un Larrea activo en la recuperación en medio del campo. La primera ocasión de peligro llegó en botas de Borja Calvo, que probó desde el interior del área a un Iván Martínez que supo atajar el esférico.

El primer gol del encuentro llegó a los 22 minutos de juego por parte de Nacho Martínez con un gran gol de falta directa, inalcanzable para Ramón Vila, al borde del área que puso en pie a todo el Cartagonova (1-0). El segundo gol llegó cuatro minutos después tras un intento de gol olímpico de Luismi Redondo que remató Nacho Sánchez al fondo de la portería (2-0). El cuadro albinegro fue mejor que el Eldense en un primer tiempo donde los de Javi Rey dominaron la posesión y apenas dejaron oportunidad al cuadro azulgrana, que intentaba hacer daño en los contraataques. Al borde del descanso, Borja Calvo tuvo un mano a mano con Iván Martínez que sacó bien.

En el entretiempo, se volvió a proyectar un video en el marcador de los mejores momentos en los 30 años de historia como el ascenso de Alcoy o el de Málaga, además de grandes partidos de 'playoff' en Segunda B. El segundo tiempo arrancó con una ovación al argentino Pablo de Blasis cuando saltó a calentar que aumentó cuando entró al terreno de juego con el brazalete de capitán.

El Eldense comenzó mejor pero el Cartagena seguía cómodo sobre el césped. El tercero llegó por parte de Chiki tras una gran jugada de Kevin Sánchez que le dejó el gol en bandeja (3-0). El Cartagonova disfrutó después de mucho tiempo. El siguiente tanto llegó dos minutos después en las botas de Luismi Redondo tras una buena asistencia de Kevin Sánchez (4-0). El festival de los goles acabó con el del honor de Hamza Bellari (4-1) en una buena picada sobre Lucho. Con este resultado, los cartageneristas celebraron un 52º Carabela de Plata más que ilusionante.