La gestión de Belmonte en el Cartagena se cuela en el pleno municipal de hoy

Los veintisiete concejales que componen el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena debatirán este jueves dos grandes asuntos que traen de cabeza a los nueve mil ... abonados del Efesé: Movimiento Ciudadano presentará no antes de las 11.00 horas una moción para exigir que se cancelen las ayudas públicas al Efesé, al menos hasta esclarecer la situación económica del club, así como la desaparición de la directiva del palco; y ya por la tarde, el PSOE preguntará a qué proyectos se destinó la taquilla del partido solidario ante el Barça que se jugó el 13 de noviembre de 2019 para ayudar a los damnificados de la DANA que asoló Los Urrutias y Los Alcázares.

No es habitual que en una sesión plenaria se aborden situaciones tan concretas a nivel deportivo y mucho menos relacionadas con el primer equipo de fútbol de la ciudad. Pero la crisis deportiva, económica y social del Efesé así lo ha motivado. Es un contexto excepcional y como tal lo pretenden sacar a la palestra las mencionadas formaciones políticas a lo largo de la jornada. .

El equipo albinegro está descendido matemáticamente a Primera RFEF en tiempo récord, arrastra una deuda neta de 8,4 millones de euros y en la última auditoría publicada en el Registro Mercantil se hace hincapié en las «dudas significativas» sobre su futuro. Al margen está la imagen institucional que ofrece el club a ojos del fútbol profesional, con un palco desértico, sin directivos y con la edil de Política Social Cristina Mora asumiendo ese rol sin buscarlo.

Mario Cervera escribió una carta a Belmonte en 2024 que «nunca» respondió: «Han engañado a los vecinos», denuncia el edil de Deportes alcazareño

Desbandada

También la desbandada de la afición, descontenta no ya por la situación deportiva sino por la falta de explicaciones sobre la verdadera propiedad del club: la empresa Duino Inversiones, dirigida por Felipe Moreno, Fernando Carreño y Andrés López Atenza. El pasado domingo acudió más gente del Granada que del Efesé al campo, en una imagen completamente surrealista del estadio municipal Cartagonova.

Por todo ello, MC sacará a la palestra una moción para que el Ayuntamiento intente arrojar algo de luz y el Gobierno local, con la alcaldesa popular Noelia Arroyo a la cabeza, tome cartas en el asunto y cancele todas las ayudas públicas que recibe la entidad albinegra esta temporada, que según la formación liderada por Jesús Giménez Gallo es de medio millón de euros. La formación política considera de «abandono, opacidad y desgobierno» que la directiva de Paco Belmonte lleve más de dos meses sin acudir al palco del Cartagonova y tampoco rectifique ahora, una vez que el equipo ha descendido de forma matemática a Primera RFEF.

La moción de MC «insta al Gobierno local a suspender la entrega de cualquier subvención, patrocinio o ayuda pública municipal al F.C. Cartagena, S.A.D. y sus entidades vinculadas (incluyendo la Fundación Fútbol Club Cartagena) mientras no se aclare, de manera pública y verificable, la situación económica, jurídica y estructural del club, así como su proyecto de futuro y su viabilidad. Incluyendo en estas demandas que los dirigentes y la propiedad ofrezcan una imagen institucional digna».

El PSOE de Cartagena, asimismo, también preguntará sobre la taquilla del Barcelona y en qué proyectos en concreto se invirtió ese dinero destinado a los municipios más afectados por las lluvias torrenciales de 2019. Lo hace a raíz de que los socialistas que gobiernan en el Ayuntamiento de Los Alcázares hayan roto esta semana su silencio tras casi seis años sin que los 20.000 euros comprometidos para remodelar tres salas de yoga y pilates no se hayan entregado.

El alcalde del municipio de la ribera del Mar Menor ha dicho 'basta', al entender que después de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, conversaciones en persona y hasta una carta enviada por el alcalde Mario Cervera «nunca» obtuviera la respuesta de Paco Belmonte. LA VERDAD ha tenido acceso en exclusiva a la última vez que Cervera hizo un intento por encauzar este asunto por las buenas, en privado y lejos de la luz pública.

En un documento enviado el 17 de mayo de 2024, el alcalde de Los Alcázares felicita al presidente del Efesé por la reciente salvación matemática de los hombres de Julián Calero, «una gran noticia para la Comarca de Cartagena y la Región de Murcia». Cervera le dice a Belmonte que siente «pudor» por escribirle esa carta, pues -le recuerda al mandatario albinegro- «sabe y es consciente de las diversas llamadas y correos electrónicos intercambiados en los últimos años» sin que el dinero llegue.

Cervera suplicó a Belmonte

«A pesar de haber enviado todo lo que se nos requirió (el proyecto para reformar tres salas de un pabellón por valor de 20.000 euros), tal y como le he informado personalmente en diversas ocasiones, en el caso de Los Alcázares los fondos no han llegado a su destino». Cervera, muy dolido, suplicó a Belmonte zanjar el asunto: «Le suplico que por fin cerremos este triste capítulo que nos genera gran tristeza o, en caso contrario, confirme lo que a todas luces parece que ocurrirá y es que esos fondos no llegarán al destino pactado entre ambas entidades».

El alcalde de Los Alcázares hace hincapié en ese escrito en que todo tiene un límite y desde 2019 intentó solucionarlo de la mejor manera posible: «Entienda que durante estos cuatro años hemos querido que este asunto se gestionara con la cautela que merecía, pero coincidirá conmigo en que los ciudadanos deben saber qué ocurrió finalmente con la recaudación de ese partido benéfico y yo de dar tantas explicaciones como sean necesarias». El edil de Deportes, Pedro Lamas, aseguró ayer a este diario que «nunca» recibieron respuesta de Belmonte ni de ningún otro directivo del Efesé. Y resumió: «Han engañado a los vecinos», dijo el citado concejal alcazereño.

Los Urrutias sí recibió 87.000 euros para su polideportivo

Los vecinos de Los Urrutias sí recibieron parte de la taquilla del partido solidario contra el Barcelona. Concretamente 87.000 euros, que fueron destinados para la remodelación de la pista polideportiva y de pádel. La obra ejecutada por el club a través de Salvador Bernal, de Talasur, estuvo supervisada por el Ayuntamiento de Cartagena y sirvió para dar una profunda modernización a las instalaciones. El proyecto se demoró porque inicialmente se planteó un campo de fútbol playa que posteriormente rechazaron los vecinos. La presidenta vecinal, Rosell García, peleó para que esos fondos llegaran a su destino.

El Efesé recibió el curso pasado más dinero que 9 clubes de Segunda por los derechos televisivos

La patronal del fútbol profesional español, LaLiga, hizo ayer públicos los ingresos televisivos que recibieron los 22 equipos de Segunda División la temporada pasada, la 2023/24. Los datos confirman, en este sentido, que al Cartagena se le entregó una cantidad de dinero superior a la de nueve clubes: 6,23 millones de euros.

Esa cantidad de dinero es la principal vía de ingresos prácticamente para la totalidad de los clubes participantes en la categoría, entre ellos el Efesé. Sobre esa base se da pie a la confección del presupuesto y también del gasto que la entidad puede invertir en la confección de la plantilla que luego, sobre el terreno de juego, debe pelear por eludir el descenso de la categoría.

Esa temporada 2023/24, LaLiga aplicó al Cartagena una restricción en el gasto de su plantilla deportiva porque superó el techo de pérdidas que permite la patronal del fútbol español, establecido en alrededor de 2 millones de euros. Ese curso llegaron los ajustes en el equipo, buena parte de las operaciones se cerraron por cesión y una parte de ese tope de destinó a la contratación de Víctor Sánchez del Amo. Todo el cuerpo técnico fue cesado solo unos meses después y hasta finales de 2024, vía judicial, tanto el entrenador como sus ayudantes no terminaron de cobrar el total del finiquito.

En el verde, el equipo completó una primera parte de la temporada con solo 15 puntos, se encomendó al entrenador Julián Calero y finalmente se consiguió una remontada sin precedentes para obrar el milagro de la salvación con tres jornadas de antelación.

El límite salarial quedó resentido por las pérdidas de años anteriores y tocó afrontar el prematuro cese de Sánchez del Amo

De este modo, el equipo certificó su gran objetivo deportivo y con esa ayuda televisiva, aunque limitada en el verde, el Cartagena quedó por encima de hasta nueve equipos: el Villarreal B (5,3), el Racing de Ferrol (5,4), el Eldense (5,1), el Amorebieta (5,2), el Mirandés (5,5), el Huesca (5,8), el Alcorcón (5,2), el Burgos (6) y el Leganés (5,9).

En la actualidad, algunos de esos equipos superados en ingresos por televisión están en Primera RFEF, otros en Primera División y otros son serios aspirantes al ascenso a la élite o están en una zona de la clasificación templada. Es probable que de cara al curso 2024/25 las audiencias se queden resentidas y los ingresos previstos en ciertos aspectos, como las taquillas, también.