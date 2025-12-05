El final más cruel deja a un gran Cartagena con la miel en los labios

La línea de centrales es un serio quebradero de cabeza para Javi Rey en esta primera parte de la temporada. El entrenador del Cartagena tuvo ... que improvisar anoche con el mediocentro Fidalgo en esa posición porque Carrascal se lesionó a inicios de curso, Fran Vélez se mantiene fijo en la enfermería por numerosos problemas físicos y Rubén Serrano cumplía sanción. Con todo, el gallego cumplió a pesar de que en varias ocasiones le tocaron Danjuma y Ramazani como parejas de baile. Respondió muy bien y está bien saberlo por si fuera necesario en otra ocasión.

2 Ortuño e Imanol Baz destacan en una primera parte primorosa del equipo: claro dominador y corto premio el 1-0

El Cartagena protagonizó una primera parte primorosa ante el Valencia. El equipo albinegro acosó desde el primer minuto y fue el claro dominador de los 45 minutos. Las ocasiones y disparos a puerta no dejaron de cesar en un frente de ataque liderado por Alfredo Ortuño. El yeclano jugó sus mejores minutos en temporada y media: se giró con acierto, buscó el pase de primeras y se le vio realmente concentrado. A todo ello se sumó el gol, el tercero que le hace al Valencia, con abrazo incluido a De Blasis. La asistencia fue de Ander Martín, también muy atinado. En defensa destacó bastante Imanol Baz, el mejor de toda la línea.

3 Luis Rioja y Hugo Duro atrincheran al Cartagena y cambian la tendencia del partido, muy caliente por el arbitraje

El partido dio un claro giro de guion en la segunda parte, cuando el Valencia saco a sus primeras espadas y empezó a atrincherar en su área al Cartagena. Luis Rioja agotó el depósito de gasolina a Nil Jiménez y a la enésima internada encontró, forzado, a Lucas Beltrán para establecer el 1-1. No le ayudó al Cartagena la entrada de dos futbolistas ofensivos, Luismo Redondo y Diego Gómez, anulados a la hora de defender. Tampoco la calidad de Hugo Duro, que se las vio en la banda derecha con un enérgico Dani Perejón. El colegiado añadió más picante si cabe con decisiones muy polémicas, innumerables faltas no señaladas al Efesé y una roja directa a Javi Rey.

4 El desenlace más cruel para el mejor Cartagena: lleva al límite al Valencia y cae por un penalti de De Blasis

El desenlace más cruel para el mejor partido del Cartagena en temporada y media. La grada volvió a divertirse como en las grandes noches de Segunda al ver su equipo llevar al límite al Valencia. Los muchachos de Javi Rey se quedaron la miel en los labios en una prórroga de locos: los locales resistieron a dos remates de palos y perdonaron hasta en tres ocasiones el 2-1, primero de Chiki, luego de Kevin y de forma más cruel De Blasis. El argentino ejecutó un penalti en el minuto 119, cuando parecía que el lanzador iba a ser Luismi; el Chiquito erró en una mala ejecución y a la jugada siguiente, ya a segundos de ir a la tanda, Jesús Vázquez selló el agónico pase del cuadro che con un gol cargado de fortuna.

5 El palco, a rebosar: leyendas, directivos, representantes, empresarios y patrocinadores

El palco del estadio municipal Cartagonova volvió a lucir una imagen normal tras meses desértico. Por primera vez desde el mes de enero acudieron patrocinadores, empresarios, algunos representantes y buena parte de la nueva propiedad que pretende acceder al poder. A los habituales políticos José Martínez y Cristina Mora se sumaron otros clásicos como José Luis Castellano (Inmohogares) y José Manuel Bernal (Madness).

La primera fila la encabezaron Alejandro Arribas y Víctor Alonso, acompañados por directivos del Valencia y algunos patrocinadores desaparecidos desde hace bastante tiempo: el ex del Real Murcia Antonio Pedreño y José Ángel Pic, de Avatel, fueron dos de ellos. También Mariano Cánovas, de Estavesa, además del presidente del Cebé Cartagena David Ayala. Desde el cuadro che destacó la figura del mítico exfutbolista Voro González.

Unas filas más atrás ocuparon su asiento dos personas llamadas a asumir la parcela deportiva, Javier Hernández y el exfutbolista argentino Jerónimo Barrales. Ambos estuvieron charlando unos minutos con el representante de futbolistas Rafael Cascallana, quien hace meses capitaneó un intento por acceder a la SAD albinegra a través del empresario valenciano Enrique Martí.