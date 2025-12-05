La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El centrocampista Chuca sale airoso de la presión del valencianista Lucas Beltrán. ANTONIO GIL / AGM

El final más cruel deja a un gran Cartagena con la miel en los labios

De Blasis falla el penalti del 2-1 en el minuto 119 y Jesús Vázquez, con fortuna, clasifica al Valencia en la jugada siguiente

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Cartagena

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:06

    Sin Carrascal, Vélez ni Rubén Serrano, a Javi Rey no le queda otra que colocar a Fidalgo de defensa central

La línea de centrales es un serio quebradero de cabeza para Javi Rey en esta primera parte de la temporada. El entrenador del Cartagena tuvo ... que improvisar anoche con el mediocentro Fidalgo en esa posición porque Carrascal se lesionó a inicios de curso, Fran Vélez se mantiene fijo en la enfermería por numerosos problemas físicos y Rubén Serrano cumplía sanción. Con todo, el gallego cumplió a pesar de que en varias ocasiones le tocaron Danjuma y Ramazani como parejas de baile. Respondió muy bien y está bien saberlo por si fuera necesario en otra ocasión.

