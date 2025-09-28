Directo | Sanluqueño - FC Cartagena
El conjunto de Javi Rey quiere seguir invicto y ser el líder del grupo 2 de Primera Federación
Javier Brocal
Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:55
12:52
🟨 45' + 4' | 3-0 | Amarilla para Kevin Sánchez
12:50
⚽ 45' + 3' | 3-0 | Gol del Sanluqueño
12:49
45' | 2-0 | Penalti a favor del Sanluqueño
12:46
43' | 2-0 | Ocasión del FC Cartagena
Una falta lateral lanzada por Nacho Martínez fue rematado por Diego Gómez y el balón se marchó al palo, y en el rechace, Chiki chutó, pero fue bloqueado por el defensa. La mejor ocasión del Efesé
12:44
42' | 2-0 |
El FC Cartagena insiste a la hora de mantener la posesión, pero no consigue asentarse en el campo rival. Están desacertados a la hora de crear jugadas ofensivas. Estamos viendo a un FC Cartagena distinto al que hemos visto en este inicio de temporada
12:41
39' | 2-0 | Ocasión del Sanluqueño
El conjunto andaluz robó la posesión en el centro del campo y con tres pases rápidos por banda derecha se plantaron en el área. Juárez disparó desde un lateral y Lucho García tuvo que hacer una gran parada para evitar el tercero de los locales
12:36
34' | 2-0 |
El Sanluqueño aprovecha la superioridad y se mete en campo contrario manteniendo la posesión. El FC Cartagena aprovecha los contragolpes por ambas bandas, pero no consigue hacer daño. Aún así, mantiene la presión alta y están mejor que en el inicio
12:32
29' | 2-0 |
Intenta despertar el FC Cartagena con dos llegadas de Chiki y Kevin Sánchez. El Efesé parece mejorar en el terreno de juego. El Sanluqueño continúa haciendo mucho daño en sus llegada a la portería visitante
12:29
🟨 23' | 2-0 | Amarilla para Javi Rey
12:29
🟥 23' | 2-0 | Tarjera roja directa para Pablo Larrea
12:27
🖥️ 23' | 2-0 |
El Sanluqueño pidió revisión VAR por una posible expulsión de Pablo Larrea. El árbitro revisó la acción y expulsa a Pablo Larrea
12:19
⚽ 16' | 2-0 | Gol del Sanluqueño
Una falta lateral no consigue ser despejado por la defensa del Efesé y el balón, que quedó muerto en el área, es chutado por Castellano que marca el segundo del partido
12:17
15' | 1-0 |
El Atlético Sanluqueño tuvo otra gran ocasión a través de un taconazo de Agustín Juárez, pero que Imanol Baz bloqueó y mandó a córner. El FC Cartagena disparó una falta directa, pero que atrapó el portero local sin peligro alguno
12:13
10' | 1-0 |
Al FC Cartagena le ha costado iniciar el partido. Los locales han tenido más la posesión y han tenido más ocasiones, estaban siendo superiores. Veremos como responde al tanto el equipo de Javi Rey
12:08
⚽ 5' | 1-0 | Gol del Sanluqueño
Gran internada por banda del extremo de Sánlucar acaba con un centro. Ese balón intenta ser despejado por Imanol Baz, pero rebota en el atacante. Juárez dispara de primera y la para Lucho, pero en el rechace marca el primero del partido
12:04
2' | 0-0 | Ocasión para el Sanluqueño
Un balón despejado en un córner local acabó con un disparo con la zurda del atacante y que despejó como pudo Lucho García
12:02
1' | 0-0 | Comienza el partido
11:50
Saltan a calentar los jugadores del FC Cartagena al césped de El Palmar en Sanlúcar de Barrameda
Vamos Efesé 🤍🖤 pic.twitter.com/Xp2dxWKY8J— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) September 28, 2025
11:25
Alineación del Sanluqueño
Kudakovskiy; Julio Cabrera, Castellano, Trapero, Gbizie, Raúl Sola; Zequi Díaz, Rodri, N'Tji, Agustín Juárez; Satoca
11:11
Alineación del FC Cartagena:
Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Diego Gómez, Chiki, Kevin Sánchez
11:10
¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del Atlético Sanluqueño - FC Cartagena
