Directo | FC Cartagena - Hércules

17:30

El once de Javi Rey

El técnico hace debutar a Ander Martín en el ataque albinegro, primera titularidad para el delantero. Utiliza la defensa que más confianza le da, igual con el centro del campo Larrea - Fidalgo - Luismi Redondo. Chiki parece adueñarse de la punta del ataque y Kevin Sánchez es dueño total del extremo izquierdo. En líneas generales, once de confianza de Javi Rey para enfrentarse al Hércules, uno de los principales candidatos al ascenso directo a Segunda División.