Directo | FC Cartagena - Hércules
El conjunto de Javi Rey quiere seguir en la parte alta de la clasificación ante uno de rivales más grandes de la categoría
Javier Brocal
Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:03
18:59
43' | 1-1 | Ocasión para el Hércules
Una falta directa lateral lanzada por Soldevila fue un pase al borde del área para Ben Hamed, que con dos toque, coloca el balón y dispara mandando el cuero a centímetros del palo
Enlace copiado
18:53
⚽ 37' | 1-1 | GOOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA
Centro magistral de Nacho Martínez a la cabeza de Chiki, que con un toque pone el balón en la escuadra. El FC Cartagena merecía este gol antes del descanso y aquí lo tiene.
Enlace copiado
18:50
34' | 0-1 | Ocasión para el FC Cartagena
Gran centro de Chiki hacia el segundo palo donde se encontraba Kevin Sánchez. El extremo remató, pero el portero visitante metió muy bien el pie para evitar el gol del empate albinegro. El FC Cartagena ha reaccionado muy bien tras el golpe recibido
Enlace copiado
18:44
⚽ 29' | 0-1 | Gol del Hércules
Un saque de esquina lanzado por Soldevila que con el balón muerto en el área y tras un buen movimiento de Jiménez que le pone el balón a Sotillos para que marque el primero
Enlace copiado
18:41
Antes del inicio del partido se ha realizado un minuto de silencio por el fallecimiento de Juanito, fiel aficionado del FC Cartagena. Además, en el minuto 12 se ha hecho una ovación también en honor al fallecido.
12'⏱️| 0-0 |— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) September 21, 2025
Siempre con nosotros #CartagenaHérculespic.twitter.com/M1HBNFFMA8
18:38
23' | 0-0 | Doble ocasión para el Hércules
Se durmió en defensa Kevin Sánchez, que le regaló el balón al atacante alicantino y disparó, pero bloqueó la defensa y el rechace disparó el centrocampista visitante, pero la pelota se marchó a córner. El partido se está convirtiendo en un ida y vuelta con ocasiones para ambos equipos.
Enlace copiado
18:33
19' | 0-0 |
Todo igualado en el marcador del Cartagonova. El FC Cartagena está más cómodo sobre el terreno de juego y su primer arma en el ataque es Kevin Sánchez, hoy está desatado el atacante albinegro. El Hércules no encuentra soluciones ofensivas y está sólido en defensa.
Enlace copiado
18:28
11' | 0-0 | Ocasión para el FC Cartagena
Una falta sacada desde el centro del campo por Pablo Larrea fue rematado por Imanol Baz, que se encontraba solo en el área pequeña, pero el meta visitante atrapó el balón. La primera del partido la tuvo el Efesé. Kevin Sánchez es de lo más destacado
Enlace copiado
18:21
7' | 0-0 |
El FC Cartagena parece tener más el control en este inicio de partido, al menos es el equipo que quiere tener la batuta del partido. El Hércules no consigue mantener demasiado tiempo la posesión, más por errores propios que por errores forzados por el rival.
Enlace copiado
18:15
1' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
18:12
Saltan los jugadores de FC Cartagena y Hércules al terreno de juego del Cartagonova
17:58
Ya calientan los jugadores sobre el césped del Cartagonova
17:30
El once de Javi Rey
El técnico hace debutar a Ander Martín en el ataque albinegro, primera titularidad para el delantero. Utiliza la defensa que más confianza le da, igual con el centro del campo Larrea - Fidalgo - Luismi Redondo. Chiki parece adueñarse de la punta del ataque y Kevin Sánchez es dueño total del extremo izquierdo. En líneas generales, once de confianza de Javi Rey para enfrentarse al Hércules, uno de los principales candidatos al ascenso directo a Segunda División.
Enlace copiado
17:26
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Ander Martín, Chiki, Kevin Sánchez
Enlace copiado
17:24
Alineación del Hércules
Carlos Abad; Samu Vázquez, Sotillos, Bolo, Retu; Javi Jiménez, Roger Colomina, Ben Hamed, Solde; Rojas, Fran Sol
Enlace copiado
17:22
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre FC Cartagena y Hércules
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
- 2 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
-
3
- 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
- 5 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
- 6 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.