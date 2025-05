Cuatro caras para una venta en el Cartagena

El futuro más inmediato del Efesé está en manos única y exclusivamente de cuatro personas. La llave para desatascar esta crisis deportiva, económica, institucional ... y social no depende de políticos, debates en las redes sociales ni la posición ofensiva de los aficionados. Todo pasa por las manos de las cuatro personas que deben ponerse de acuerdo para encontrar un comprador: Felipe Moreno, Fernando Carreño, Andrés López y Paco Belmonte.

Paco Belmonte Tiene el 15% y toma todas las decisiones desde abril de 2015

El presidente del Cartagena no es el dueño mayoritario de Duino Inversiones, la empresa que posee el 100% del accionariado de la SAD albinegra. Pero Paco Belmonte ha ejercido como dueño, ha llevado todas las riendas y todas las decisiones que se han tomado desde abril de 2015 en adelante han pasado por sus manos. Belmonte ha sido la cara visible, el presidente, el director deportivo y el hombre para todo en la entidad hasta que hace tres meses, tras una comparecencia sin preguntas, desapareció de la escena pública y también del palco del estadio Cartagonova. En este proceso de venta abierta, con llamadas, reuniones e interesados, el presidente del Efesé tiene mucho que decir para que la entidad siga adelante bajo su presidencia o la de otra persona.

El propio Belmonte ya aseguró entre líneas que, a pesar de ser el propietario del 15% de Duino Inversiones, la última palabra para validar o no un proceso de venta también es suya. En febrero, en esa última comparencia pública, fue bastante tajante sobre su parte de responsabilidad en este movimiento. «Lo decidiré yo como dueño de la empresa y está decidido [marcharse]. Y será cuando llegue a buen puerto una buena oferta para el futuro del club y acorde al mercado», dijo quien también es el consejero delegado del Consejo de Administración del Efesé. Su hermano Mariano es consejero y Breis es secretario.

Fernando Carreño Dueño mayoritario en la sombra de Duino Inversiones

La evidencia de que Belmonte no tiene el control total del Efesé es que, precisamente, es el consejero delegado; es decir, lidera y gestiona la empresa, se le han delegado esas funciones pero no es el dueño mayoritario. Esa responsabilidad recae en Fernando Carreño. Este empresario que casi nadie conoce y al que muy pocos ponen cara posee el 85% de Duino Inversiones, una sociedad que en la última década ha tenido varias sedes en España y ha estado participada por diversas firmas de distintos ámbitos. Carreño nunca está pero, en realidad, siempre ha estado: en 2015 ya se le veía con Belmonte y con Felipe Moreno, y en alguna ocasión por el estadio Cartagonova. Legalmente es el dueño mayoritario y por sus manos también pasa el futuro de la entidad. Quienes alguna vez han coincidido con él lo describen como alguien discreto, que prefiere estar en segunda línea y que su figura no aparezca en los medios de comunicación.

Felipe Moreno Negocios con Carreño y un colaborador desconocido

Ampliar Felipe Moreno, con la pulsera del Efesé, y su mujer Victoria Pavón en un Cartagena-Leganés de 2022. A. Gil/ AGM

El máximo mandatario del Real Murcia es una persona muy estrecha al día a día del Efesé desde siempre, cuando aún era el dueño del CD Leganés. El trasvase de jugadores entre clubes fue habitual y antes desembarcar en la capital se le vio públicamente al lado de Belmonte. Ambos fueron socios en hostelería y coincidieron en Butarque. Ha estado en el Business y en el palco del Cartagonova con la pulsera albinegra. Públicamente ha confesado que ha ayudado al club deportiva y económicamente.

Fernando Carreño y Felipe Moreno son estrechos colaboradores. Ambos comparten y/o compartieron diversas sociedades como Montemar Playa SL, Invermercados de Valores SL y Hause Lafuente SL, con la que Moreno inyectó dinero en la entidad pimentonera.

Andrés López Abogado y pegamento de todas las piezas del puzle

El día a día del FC Cartagena y del Real Murcia no podría entenderse sin la figura de Andrés López. El abogado de ambas entidades es el pegamento de todas las piezas del puzle y es, asimismo, una pieza absolutamente fundamental en este rompecabezas actual en el que se encuentra el Efesé.

Andrés López trae al nuevo auditor de cuentas y es una parte fundamental en todo el proceso porque media en las negociaciones

Andrés López encabeza y ha encabezado negociaciones con diversos compradores en los últimos años y para la entidad albinegra en concreto su labor fue, ha sido y es crucial, pues desde el principio colaboró con el concurso de acreedores y de forma más reciente también tuvo mucho que ver con la llegada del auditor de cuentas Francisco Javier Vigueras, de Aconsur, al que contactó para asumir esa labor en el Efesé. El abogado es juez y también parte en este asunto, pues la sede de Duino Inversiones está en su despacho y se le ha encomendado la función de ayudar a buscar una solución.