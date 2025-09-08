La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas y Víctor Alonso, con los concejales José Martínez y Cristina Mora, el pasado viernes en el palco del Cartagonova. JM Rodríguez / AGM

El CSD sigue sin tener noticias del cambio en la propiedad del Cartagena

Duino Inversiones y Paco Belmonte continúan al mando, según el organismo estatal, a la espera de que llegue la solicitud de Arrisanz SL

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:05

«La propiedad total del FC Cartagena SAD será transferida a un grupo inversor liderado por el empresario Pedro Arribas». Así anunció el club albinegro ... el pasado 9 de julio la operación de compraventa cerrada unos días antes entre Felipe Moreno, Paco Belmonte y el citado Pedro Arribas. Ocho días más tarde, el 17 de julio, uno de los hijos del nuevo propietario, el exfutbolista Alejandro Arribas, comparecía en la sala de prensa del estadio Cartagonova junto a Víctor Alonso y Javi Hernández para explicar las líneas maestras de su nuevo proyecto.

