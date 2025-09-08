El CSD sigue sin tener noticias del cambio en la propiedad del Cartagena

«La propiedad total del FC Cartagena SAD será transferida a un grupo inversor liderado por el empresario Pedro Arribas». Así anunció el club albinegro ... el pasado 9 de julio la operación de compraventa cerrada unos días antes entre Felipe Moreno, Paco Belmonte y el citado Pedro Arribas. Ocho días más tarde, el 17 de julio, uno de los hijos del nuevo propietario, el exfutbolista Alejandro Arribas, comparecía en la sala de prensa del estadio Cartagonova junto a Víctor Alonso y Javi Hernández para explicar las líneas maestras de su nuevo proyecto.

Han pasado 61 días de aquel comunicado emitido por el propio FC Cartagena, en el que también se indicaba que «los miembros del Consejo de Administración actual dimitirán de sus cargos después de ejecutar todos los compromisos económicos concernientes a la temporada 24-25 y serán nombrados los nuevos consejeros», y nada ha cambiado a nivel societario e institucional.

Fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmaron esta semana a LA VERDAD que todavía no se ha recibido ninguna petición por parte de la SAD albinegra para proceder al cambio de titularidad en las acciones ni sobre una modificación en el nombre de las personas que forman el Consejo de Administración, que siguen siendo Paco Belmonte, su hermano Mariano Belmonte y el director deportivo Manuel Sánchez Breis.

Carreño y Moreno

La sociedad que sigue teniendo el 100% de las acciones del FC Cartagena es Duino Inversiones, que está a nombre de Fernando Carreño, un estrecho colaborador del presidente del Real Murcia Felipe Moreno. Hace ya 61 días, en aquella nota oficial del club blanquinegro se aseguraba que la empresa Inversiones Arrisanz SL sería «la nueva propietaria de la entidad». Pero, de momento, Duino Inversiones mantiene el control del club, a menos a ojos del CSD, el organismo estatal adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que vela, entre otras cosas, por el cumplimiento de la legislación deportiva en nuestro país.

Lo que se pactó en su momento con Arribas es que Belmonte se quedara en la estructura del club hasta el mes de enero

Alegan en el FC Cartagena que estos cambios en el CSD llevan su tiempo y que esa «transición ordenada» a la que se referían en su comunicado del pasado 9 de julio ya contemplaba que los cambios se ejecutarían «poco a poco», pero cabe recordar que el pasado mes de octubre en menos de una semana se inscribieron todas las acciones a nombre de Enrique Martí, el empresario valenciano que venía de la mano de Javi Recio y Rafa Cascallana. Como no llegó el dinero prometido, no se completó finalmente aquel trasvase de acciones. Pero el proceso con el CSD se completó en cuestión de unos pocos días.

Cánticos en el estadio

A la espera de que llegue esa solicitud de Arrisanz SL y se cierre la etapa de Duino Inversiones en el Efesé, Alejandro Arribas y Víctor Alonso han asumido el papel representativo en el club. El segundo ejerce también de gerente, con el director deportivo Manuel Sánchez Breis haciendo de improvisado portavoz en las numerosas presentaciones de futbolistas que acabaron la semana pasada con los dos últimos fichajes, Ander Martín y Diego Gómez.

Mientras, Paco Belmonte no ha regresado al palco del estadio Cartagonova, algo que en principio tenía pensado hacer, y prepara su desvinculación definitiva de la entidad que ha gobernado desde 2015. Lo que se pactó en su momento con Arribas es que el todavía presidente del Efesé se quedara en la estructura del club hasta el próximo mes de enero.

El pasado viernes, tras el tercer gol del equipo en el choque contra el Atlético Madrileño, se coreó el ya habitual cántico de '¡Belmonte, vete ya!' en un ambiente festivo pero de reivindicación. Lo arrancaron los peñistas del fondo norte alto y fue seguido por casi todo el campo. Hubo poco más de 5.000 espectadores en el Cartagonova.