La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Larrea se prepara para soltar un latigazo con la izquierda para hacer el empate ante el Atlético Madrileño, el pasado viernes en el Cartagonova. J. M. Rodríguez / AGM

Cartagena

Larrea, el renacer del futbolista que no quería ir al psicólogo

El madrileño, una de las sensaciones del Efesé en este inicio de liga, recupera su mejor nivel tras acudir a una terapia que en principio rechazó

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:58

Pablo Larrea (Madrid, 31 años) es un futbolista completamente renacido. Cuando este verano rechazó la renovación del Algeciras y se comprometió con el Cartagena, ... algunos se echaron las manos a la cabeza. Y es que en su anterior paso por la Región, en el Real Murcia, el centrocampista formado en la cantera del Villarreal defraudó por completo. Tras un año y medio marcado por las lesiones, los malos partidos y la falta de confianza de los tres entrenadores que tuvo en el club grana (Munúa, Pablo Alfaro y Fran Fernández), acabó marchándose por la puerta de atrás, sin acercarse en ningún momento al nivel que ofreció en sus años en Segunda en la Ponferradina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Alcaraz reina en Nueva York
  10. 10

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Larrea, el renacer del futbolista que no quería ir al psicólogo

Larrea, el renacer del futbolista que no quería ir al psicólogo